Hohe Treibstoffpreise: Private schränken sich beim Tanken ein

Die jüngsten Erhöhungen der Spritpreise treffen Privatpersonen wie Firmen und Hilfsorganisationen gleichermaßen. Während sich Private noch bei den Fahrten einschränken können, ist es für das Rote Kreuz und Feuerwehren nicht möglich, die Kilometerleistung zu reduzieren.

Eine Umfrage vor wenigen Monaten hat ergeben, dass alle Wehren im Bezirk pro Monat zwischen 3.000 und 4.000 Liter Treibstoff benötigen, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl. Allein die Florianis in Stockerau verfeuern etwa 1.000 Liter pro Monat. Dabei kann nicht immer der preiswerteste Treibstoff getankt werden.

Immer öfter muss Premiumdiesel in den Tank

„Hochleistungsstromaggregate etwa dürfen nur mit Premiumdiesel betrieben werden, mit einem Literpreis über zwei Euro“, erklärt Kargl. Zudem brauchen große Aggregate auch entsprechend viel Treibstoff, bis zu 200 Liter in 24 Stunden. Was aber beim Verbrauch auch nicht außer Acht gelassen werden darf, ist der Betrieb der Pumpen oder der Scheinwerfer, um einen Einsatzbereich auszuleuchten. „Eine Pumpe verbraucht in etwa drei Stunden soviel wie das Einsatzfahrzeug auf 100 Kilometer“, rechnet der FF-Bezirkschef vor.

Da sei jede Spritpreiserhöhung für die Wehren schwer zu stemmen. „Besonders betroffen sind kleine, die mit ihrem Jahresbudget auskommen müssen“, sagt Kargl. Ein Umstieg auf Elektroeinsatzfahrzeuge sei aber für die Florianis kein Thema. Das Gewicht der Batterien gehe zu Lasten der Transportkapazität von Mensch und Material. Dazu komme der etwa dreifache Anschaffungspreis im Vergleich zu einem dieselbetriebenen Fahrzeug. Dafür führen die Elektro-Feuerwehrfahrzeuge einen Stromgenerator mit, um nicht mit leeren Batterien zu stranden. Und noch ein Problem könnte auftreten: „Die Wattiefe ist deutlich geringer“, so Kargl.

Auch Rettungsdienst betroffen

Die Kostensteigerungen machen auch vor den Rettungsorganisationen nicht Halt. Allein beim Roten Kreuz Niederösterreich werden rund 300.000 Liter Diesel pro Monat benötigt. Im Bezirk Korneuburg legten die Einsatzfahrzeuge im Jahr 2022 rund 1.809.464 Kilometer zurück. Mehr als 50.000 Ausfahrten entfielen allein auf den Rettungs- und Krankentransport, sagt Sprecher Helmut Riemer.

Ein Reagieren auf gestiegene Preise ist für die Rettungsorganisation schlichtweg nicht möglich. „Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen“, so Riemer. Und weiter: „Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können.“ Es sei Aufgabe der Roten Kreuzes, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind.

Elektrisch betriebene Fahrzeuge sind noch kein großes Thema. „Im Rettungsdienst gibt es dazu aktuell noch keine Verfügbarkeiten bei den Fahrzeugen, in anderen Leistungsbereichen wurden Erprobungen durchgeführt“ erklärt Riemer. Es gebe Überlegungen, „allerdings muss das Rote Kreuz auch beispielsweise im Blackout-Fall im Einsatz bleiben, das muss bei der Planung berücksichtigt werden“, so Riemer.

„Man tankt nicht wirklich voll“, sagt Sabine Grimmlinger von der an die Kurvenbar in Leobendorf angeschlossene Tankstelle. Lieber werde zweimal pro Woche um jeweils zehn bis 20 Euro getankt. Dieses Kundenverhalten sei auch oft bei Besitzern von leistungsstarken Fahrzeugen zu bemerken. Es werde nur nach Bedarf getankt, für 100 oder 200 Kilometer Reichweite.

Die Leute lösen alle Gutscheine ein, die es gibt. Sabine Grimmlinger

Anderseits sei es eher die ältere Generation, die beim Zahlen die letzten Euro aus dem Börsel kratzt. Und noch etwas ist zu bemerken: „Die Leute lösen alle Gutscheine ein, die es gibt“, so Grimmlinger. Besonders in den letzten Wochen und Monaten sei diese Änderung des Tankverhaltens zu beobachten. Und so mancher Kunde aus der Umgebung, der den Tankstellenshop als Nahversorger nutzt, kommt laut Grimmlinger nicht mehr mit dem Pkw, sondern mit dem Rad oder dem E-Scooter vorgefahren.

Tankstelle bestellt nur noch kleinere Mengen

Aber auch für die Tankstelle selber sind die Preisänderungen nicht angenehm, denn alle Tanks zusammengerechnet sind bis zu 50.000 Liter Treibstoff unterirdisch gelagert. „Wegen des ständigen Auf und Abs werden nur noch maximal 10.000 Liter bestellt“, erklärt Grimmlinger. So könnten für den Tankstellenbesitzer mögliche Verluste durch Preisschwankungen in Grenzen gehalten werden. Insgesamt bezeichnet Grimmlinger den Spritverkauf als „eher ein Verlustgeschäft.“

„Es ist schon heftig“, kommentiert der Obmann der Landwirtschaftskammer im Bezirk, Josef Hirsch, die gestiegenen Spritpreise. Gerade im Herbst, wenn vorwiegend schwere Geräte zum Einsatz kommen, treffe der Preis die Bauern sehr. Hirsch schätzt, dass Landwirte bis zu 3.000 Liter Diesel im Herbst verfeuern. Grundsätzlich müsse man je nach Größe des Traktors oder des Mähdreschers mit einem Verbrauch von 15 bis 25 Liter pro Hektar kalkulieren.

In Niederrußbach betreibt Karl Gansberger nicht nur sein Busunternehmen, sondern auch die Betriebstankstelle, die auch für einige registrierte Kunden geöffnet ist. Dementsprechend ist eine Änderung des Tankverhaltens vorerst nicht zu bemerken. Zudem gibt es bei ihm nur Premiumdiesel ohne Bioanteil, „moderne Motoren vertragen zum Teil keinen Biokraftstoff“, erklärt er. Mit den Preisen musste er aber natürlich nachziehen.

Angst vor neuer CO2-Bepreisung

Anders sieht es bei der Busflotte aus, „da kann ich die Erhöhung nicht so kurzfristig weitergeben“, erklärt Gansberger. Die Buchungen wurden zum Teil schon vor Monaten durchgeführt. Sorgen bereiten dem Unternehmer aber nicht so sehr die aktuellen Spritpreiserhöhungen. „Wir wissen nicht, was ab 1. Jänner mit der CO2-Bepreisung ist“, warnt er. Da ist das Ausmaß der Erhöhung noch unklar.

Spritspartipps des VCÖ