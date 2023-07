„Es wird versiegelt auf Hollodaro“

Gleich an mehreren Fronten kämpfen Bürgerinitiativen gegen große Neubauten. Dabei scheint die rigorose Versiegelung wie früher nicht mehr machbar zu sein.

Die Bürgerinitiative „Nein Betriebsgebiet Höbersdorf“ kämpft in der Großgemeinde Sierndorf gegen den Bau einer riesigen Lagerhalle in Höbersdorf. Dadurch soll das bestehende Industriegebiet um eine angrenzende „Freifläche“ erweitert werden. Rund fünf Hektar will man verbauen. „In der ganzen Großgemeinde sind nur zwei zusätzliche Hektar Industriegebiet zugelassen“, sagt Franz Satzinger von der Bürgerinitiative. Somit müsse die Gemeinde erst beim Land um Genehmigung ansuchen.

Beim Projekt, das man verhindern will, handelt es sich um eine Lagerhalle des Möbelriesen Lutz, das vom Standort Stockerau weg will. Etwa 3,5 Hektar soll die Halle groß ein, 1,5 Hektar werden für Ladeterminal, etc. verwendet. „Bei uns wird versiegelt auf Hollodaro!“, sagt Satzinger dazu.

Lieber mehrere kleine Industriegebiete

Zudem befürchtet man, dass die Firma Lutz nach einigen Jahren auch Höbersdorf verlässt, die Halle aber bestehen bleibt. Gegen eine Betriebsansiedlung ist die Bürgerinitiative nicht grundsätzlich. Allerdings will man mehrere kleine Industriebetriebe.

„Wir wollen versuchen, das gemeinsam zu lösen“, sagt Sierndorfs Bürgermeister Ernst Kreuzinger. Er betont, auch der Gemeinderat sei nicht für eine Versiegelung. Deshalb werde auch genau darauf geachtet werden, dass z.B. Abstellflächen nicht versiegelt werden, Randflächen könnten anders gestaltet werden. Das betroffene Gebiet habe aber auch den Vorteil, dass alle Leitungen bereits vorhanden sind.

Allerdings sei immer die Frage, ob man einen generellen Baustopp will, oder auch Wirtschaftstreibende in der Gemeinde haben will. Im vorliegenden Fall habe man zudem darauf geachtet, das Betriebsgebiet möglichst von der Gemeinde wegzubringen. Im Gegenzug sollen andere Flächen rückgewidmet werden.

Grundsätzlich wünscht sich Kreuzinger einen guten Mix aus großen und kleinen Betrieben. Diesmal sei von der Fläche und den kolportierten 20 Arbeitsplätzen eben ein größeres Unternehmen dran.

Kritik am möglichen Projekt „In Mühlraidern“

„KeinBetonamBerg“ nennt sich eine Gruppe, die verhindern will, dass auf Hagenbrunns Gemeindegebiet an der Adresse „In Mühlraidern“ gebaut wird. Laut der Bürgerinitiative, deren Unterstützer aber aus Angst vor Repressalien anonym bleiben wollen, könnten 8.000 Quadratmeter umgewidmet werden. Rund 20 bis 30 Wohneinheiten könnten demnach entstehen. Als besseres Baugebiet sieht die Initiative das „Sandfeld“. Dieses sei als Entwicklungsgebiet vorgesehen. Das sei schon 2022 im Gemeinderat beschlossen worden.

Laut Bürgermeister Michael Oberschil sind bei „In Mühlraidern“ nur zehn bis 20 Wohneinheiten möglich, entsprechende Investitionen in die Infrastruktur wurden bereits getätigt. Das Sandfeld sei zwar im Entwicklungskonzept enthalten, aber noch nicht beschlossen.

Die Bodenversiegelung ist für Bezirksbauernkammerobmann Josef Hirsch ein Thema, weil man immer öfter gute Böden dafür hernimmt. „Wenn man was braucht, ok. Aber dann bitte nach den Bodenpunkten“, sagt er. Dabei wird die Qualität des Bodens bewertet. Zudem müsse man mit den landwirtschaftlichen Flächen auch sparsam umgehen. „Wir produzieren Lebensmittel. Wenn etwas weniger produziert wird wie vor einem Jahr, gibt es gleich ein Problem“, so Hirsch.

Leerstände nutzen, bevor neu gebaut wird

Anderseits sei es auch verständlich, „dass Firmen aus Kostengründen in die Provinz ziehen, weil das Bauen billiger ist“, so Hirsch. Er kritisiert aber, dass neu gebaut werde, obwohl wie z.B. in Stockerau Hallen leer stehen. Es sei ein Gebot der Politik, durch Anreize dafür zu sorgen, dass erst diese Leerstände verwendet werden, bevor neu gebaut wird.

Wenn schon ein neuer Betrieb errichtet wird, dann sollten zumindest die Nebenflächen begrünt werden, wünscht sich Hirsch. Dann könnte Wasser versickern und von Büschen Schatten gespendet werden. Bei versiegelten Flächen kann Regenwasser nicht in den Boden sickern, es wird über den Kanal abgeleitet und geht dem Boden verloren, warnt Hirsch. Anderseits setzt er Hoffnung in die Versuche, Regenrückhaltebecken als Wasserreservoire zu gestalten.

Regenwasser muss am eigenen Grund versickern können

In Korneuburg schreibt die Stadt bei allen Neubauten einen gewissen Prozentsatz an Fläche vor, die nicht versiegelt werden darf, erklärt Baudirektor Wolfgang Schenk. Bei Gewerbeflächen muss zudem sichergestellt sein, dass Regenwasser am eigenen Grund versickern kann. Nach Möglichkeit wird auch versucht, Bodenflächen zu entsiegeln, so Schenk. Als Beispiel nennt er das Werftgelände, wo eine Halle komplett abgerissen wurde.

„Grundsätzlich gibt es viele Projekte, wo der Boden bereits versiegelt war und wo das geändert wird“, sagt Korneuburgs Bürgermeister Christian Gepp. Als Beispiel dafür führt er das Lagerhaus an, das mit der Autosparte nach Tresdorf übersiedelt ist. Ihm ist aber bewusst, „dass es viele Maßnahmen gegen die Versiegelung gibt, die aber nicht allzu präsent sind.“

Gemeinden erhoffen sich mehr Kommunalsteuer

Als riesiges Problem bei der Bodenversiegelung sieht die Obfrau des Umweltvereins LELOG, Brigitte Etzelsdorfer, die Gemeinden. Bei der Kommunalsteuer sei es den Gemeinden egal, ob Grünflächen verbaut werden. Zudem wollen die Kommunen immer neue Gewerbegebiete, „dabei gibt es viel zu viele Leerflächen, die nicht vermietet werden“, so Etzelsdorfer. Zudem würden viele Leerflächen zurückgehalten und nicht vermietet, weil die Einnahmen nicht lukrativ genug sind. Da müsse man sich eine Förderung überlegen.

Sie ist der Meinung, dass es im Bezirk wenige „vernünftige“ Gemeinden gibt. Bisamberg sei eine davon, „Korneuburg hingegen ist ein Katastrophengebiet“, erklärt Etzelsdorfer. Negativ hinsichtlich der Bodenversiegelung sieht sie auch die Gewerbegebiete von Gerasdorf, Hagenbrunn und Langenzersdorf.

Bevor neu gebaut wird, müsse man erheben, welche Bauten nötig sind, „bevor man auf der grünen Wiese alle Flächen ausnützt“, fordert Etzelsdorfer. Dies müsse aber überregional erhoben werden. Dann müsse aber auch die große Zahl an Supermärkten überdacht werden.