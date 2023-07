Lagerhaus kümmert sich verstärkt um Gesundheit der Mitarbeiter

Das Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn hielt am Standort Stockerau seinen Mitarbeiterabend ab: Insgesamt kamen rund 300 Gäste, die von der Lagerhaus-Kapelle empfangen wurden, der Einladung nach.

Obmann Johann Rohringer eröffnete das Fest und bedankte sich bei den Mitarbeitern für die hervorragende Leistung, mit der sie die Genossenschaft weiterentwickeln. Reden hielten ebenso Landarbeiterkammer-Präsidentin Josefa Czezatke, Betriebsrat-Vorsitzenden Helmut Gessl sowie die Geschäftsführer Rudolf Grubauer und Josef Sieber.

Feierten die Mitarbeiter der Genossenschaft: Obmann Johann Rohringer, Geschäftsführer Josef Sieber, Kabarettist Christoph Fälbl, Geschäftsführer Rudolf Grubauer und Obmann-Stellvertreter Martin Müllner. Foto: RLH Hollabrunn-Horn

Sieber verdeutlichte die Wichtigkeit der Mitarbeiter und Lehrlinge in der Genossenschaft und verwies auf das bestehende Projekt „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. Er wies auf Veranstaltungen hin und stellte Projekte vor, wie etwa der Dreh des neuen Lehrlingsvideos. Grubauer präsentierte zukünftige Projekte wie die Werkstatt Weitersfeld und den Haus- und Gartenmarkt mit integriertem Eurospar in Horn. Weiters wurden auch die Zahlen des Lagerhauses sowie der Tochterunternehmen vorgestellt.

„Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns wichtig“, betonte die Geschäftsführung. Sie präsentierten das neue Gesundheitskonzept „Fit fürs Leben am Land“ in Kooperation mit Codetraining für die Mitarbeiter. Hierbei bietet sich die Möglichkeit, an Gruppentrainings und/oder EMS-Trainings an verschiedenen Standorten teilzunehmen. Für dieses Projekt investiert das Lagerhaus pro Halbjahr rund 50.000 Euro.

Ein weiterer Punkt waren die Ehrungen für zehn, 25, 35 und 45 Dienstjahre, im Mittelpunkt standen auch die pensionierten Mitarbeiter. Ein besonderer Dank wurde den Mitarbeitern mit langjähriger Betriebszugehörigkeit ausgesprochen: Michaela Schauer verlieh dazu die Auszeichnungen.

Den krönenden Abschluss machte Kabarettist Christoph Fälbl, der mit seinem Auftritt die Halle zum Lachen brachte. Für Speis und Trank war bestens gesorgt und ein Besuch des Weinstandes ermöglichte das Plaudern in ungezwungener Atmosphäre.