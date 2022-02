Hollabrunner Jubel in Korneuburg

So durchwachsen der Start in die Saison verlief, so zufrieden darf der UHC Hollabrunn nach dem Neujahrs-Auftakt auf die Tabelle blicken. Mit dem 24:22-Auswärtssieg im Weinviertel-Derby bei Union Sparkasse Korneuburg zieht man mit Korneuburg gleich und ist aktuell dank der besseren Tordifferenz neuer erster Verfolger der Sportunion Leoben.

