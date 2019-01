„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um uns für die Zukunft neu aufzustellen“, begründet Stöckelmaier seine Entscheidung für den Rückzug. Man wollte im Hinblick auf die Gemeinderatswahl 2020 rechtzeitig die Weichen stellen.

Ob Hopf auch als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf geht, lässt die noch offen: „Der Vorstand muss sich Gedanken über den oder die Spitzenkandidatin machen.“

Lest alle Hintergründe in der nächsten Printausgabe der Korneuburger NÖN, die am Mittwoch erscheint.