Hunde-Agility-WM Ausgezeichnete Platzierungen für Raschbauer und LeGo aus Rußbach

Ein Ausrutscher vor dem Ziel verhinderte eine noch bessere Platzierung. Foto: Marek Benes

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

M it dem Team knapp am Stockerl vorbei, in der Einzelwertung wurde das Team Raschbauer/LeGo Neunter- und damit zum österreichweit besten Team.