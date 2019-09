Am Sonntag war es soweit: Der neue Spielplatz in Weinsteig wurde nun auch offiziell feierlich durch Bürgermeister Josef Zimmermann eröffnet. Am Gelände des ehemaligen Löschteichs, der schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb war und zugeschüttet wurde, fand man den idealen Standort für die Realisierung des Projekts.

Es stehen den Kindern nun vielfältige Spielmöglichkeiten zur Verfügung. Von einer Rutsche über Schaukeln und ein Klettergerüst bis hin zu einer Sandkiste ist für jeden etwas dabei. Das Schöne an dem Projekt: Weinsteigs Mütter durften bei der Gestaltung des Spielplatzes mitentscheiden.

Bei der Eröffnung konnten die neuen Spielgeräte von den Kindern natürlich gleich getestet werden. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Die Kosten für die Anschaffung der Spielgeräte belaufen sich auf 10.000 Euro.