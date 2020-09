NÖN: Bisher war es Usus, dass die ÖVP die Dringlichkeitsanträge der Opposition auf die Tagesordnung setzt und sie dort diskutiert. Warum diesmal nicht?

Gepp: Das hatte alles keine Dringlichkeit, oder so gut wie keine. Irgendwann stellt sich die Frage, ob das nicht dem widerspricht, was der Gesetzgeber mit einem Dringlichkeitsantrag meint. Das nächste Mal gibt es dann 15 Anträge. Man sucht mit diesen Anträgen nur eine Bühne.

Gemeinderat Korneuburgs Opposition: „ÖVP steigt Macht zu Kopf“

Ist das das Ende der viel gepriesenen politischen Zusammenarbeit in der Stadt?

Dass die Opposition nicht erfreut war, ist schon klar. Aber das war keine Absage an die Zusammenarbeit, ganz und gar nicht! Die Anträge waren politisches Kalkül, aber man kann alles übertreiben! Wir sind ja nicht gegen all diese Dinge, aber damit sollen sich die Ausschüsse beschäftigen. In der vorletzten Sitzung gab es einen Antrag mit 50 Euro Corona-Hilfe, diesmal mit 20 Euro. Das kann man in den Ausschüssen deponieren. Hier geht’s nur um die Öffentlichkeit.

Wie schaut die künftige Zusammenarbeit in der Stadt aus? Wird es eine solche überhaupt noch geben?

Es gibt das Jour fixe, es gibt das Stadtpräsidium – es gibt also viele Möglichkeiten der Mitsprache, die wir geschaffen haben.

Hat das Thema Kidspoint das Verhältnis zur SPÖ nachhaltig getrübt?

Die teilweise untergriffigen Aussagen haben es nicht besser gemacht, das war alles andere als sachlich. Wir haben Ende August ein wirklich gutes, konstruktives Gespräch über die Übergabe geführt. Was dann rausgekommen ist, ist ein Wahnsinn!