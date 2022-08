Raubüberfälle geklärt: zwei Männer in Haft

Werbung

Kriminalisten des Ermittlungsbereiches Raub des Landeskriminalamtes NÖ führten seit Mai 2019 intensive Ermittlungen gegen vorerst unbekannte Täter, die einen versuchten und zwei vollendete Raubüberfälle in Stockerau, Bezirk Korneuburg, verübten. Nun gelang es die Straftaten einer Klärung zuzuführen und zwei Beschuldigte festzunehmen.

Am 23. Mai 20219, gegen 21.40 Uhr, wurde eine Tankstelle in Stockerau von einem unbekannten Täter, der mit schwarzer Sturmhaube und schwarzem Kapuzensweater maskiert und mit einer schwarzen Pistole bewaffnet war, überfallen und eine allein anwesende Angestellte bedroht. Der Täter raubte Bargeld und flüchtete unerkannt mit der Beute.

Ein ebenso maskierter und bewaffneter unbekannter Täter versuchte am 30. Mai 2019, gegen 02.50 Uhr, einen Spielsalon in Stockerau zu überfallen. Aufgrund der versperrten Tür zum Glücksspielsalon blieb es beim Versuch und die zum Tatzeitpunkt anwesende Angestellte konnte zuvor aus dem Lokal flüchten.

In demselben Lokal in Stockerau kam es am 12. Juni 2019, gegen 03.35 Uhr, zu einem vollendeten Raubüberfall. Ein Angestellter wurde mit einer Pistole bedroht, als dieser kurz zuvor die Eingangstür von außen versperrte und das Lokal verlassen wollte. Der unbekannte Täter erbeutete Bargeld aus dem Spielsalon und konnte unerkannt flüchten.

Die Überfallsopfer wurden bei den Tathandlungen nicht verletzt, erlitten jedoch durch die Bedrohung mit der Waffe einen schweren Schock.

Der vorerst unbekannte Täter flüchtete jeweils zu Fuß vom Tatort, in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis.

Aufgrund der andauernden, von den Kriminalisten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich geführten Ermittlungen und Hinweisen aus der Bevölkerung, ergab sich zu den Raubüberfällen ein konkreter Tatverdacht gegen einen 26-jährigen Mann aus dem Bezirk Korneuburg sowie einen 32-jährigen Mann aus 1210 Wien.

Infolge erwirkten die Ermittler bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg eine Festnahmeanordnung gegen die beiden Tatverdächtigen.

Täter nun festgenommen

Am 22. August 2022 konnten der 32-Jährige in den Vormittagsstunden an seiner Arbeitsplatzadresse und der 26-Jährige in den Mittagsstunden an seiner Wohnadresse von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen werden.

Der 32-Jährige zeigte sich bei seiner Beschuldigteneinvernahme umfassend geständig. Laut eigenen Angaben lenkte er das Fluchtfahrzeug und der 26-Jährige soll als unmittelbarer Täter fungiert haben. Die gesamte Raubbeute, bei der es sich um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag handelt, sei zur Beschaffung von Suchtmittel sowie zur Befriedung der Spielsucht verwendet worden.

Der 26-jährige Beschuldigte war nicht geständig.

Die bei den Raubüberfällen getragene Kapuzenweste konnte im Zuge einer Durchsuchung bei dem 32-Jährigen vorgefunden und sichergestellt werden. Die restliche Tatkleidung und die Tatwaffe dürfte vernichtet worden sein und konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden die beiden Beschuldigten in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

