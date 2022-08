Raubüberfälle in Stockerau geklärt: Zwei Männer in Haft

Werbung

Ein 26-Jähriger und dessen 32-jähriger Komplize wurden nach Polizeiangaben vom Donnerstag festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Der Wert der Beute lag im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Tankstelle war am Abend des 23. Mai 2019 von einem maskierten und mit einer Pistole bewaffneten Mann überfallen worden. Eine alleine anwesende Angestellte wurde bedroht. Bares wurde geraubt, der Täter flüchtete.

Am 12. Juni 2019 wurde ein Spielsalon in Stockerau zum Schauplatz eines weiteren Raubüberfalls. Auch hier wurde ein Angestellter mit einer Pistole bedroht, erneut erbeutete der Täter Bargeld und machte sich aus dem Staub. Ein Überfall auf dasselbe Objekt war Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf den 30. Mai 2019 aufgrund einer versperrten Tür zum Glücksspielsalon gescheitert. Die jeweils bedrohten Mitarbeiter blieben unverletzt, erlitten jedoch einen Schock.

Nach Ermittlungen der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich und Hinweisen aus der Bevölkerung klickten am Montag die Handschellen für die beiden Beschuldigte. Während der geständige 32-Jährige das Fluchtfahrzeug gelenkt haben dürfte, soll der 26-Jährige als unmittelbarer Täter fungiert haben - er bestreitet die Vorwürfe.

Die Raubbeute hat das Duo zur Beschaffung von Drogen und zur Finanzierung der Spielsucht verwendet. Eine bei den Überfallen getragene Kapuzenweste wurde im Rahmen einer Durchsuchung bei dem 32-Jährigen entdeckt und sichergestellt. Die Tatwaffe und die übrige verwendete Kleidung dürften vernichtet worden sein.

