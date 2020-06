Die örtliche Pfarrkirche St. Martin ist in den vergangenen Jahren aufwendig renoviert und saniert worden. Sie ist nun ein Augenschmaus.

Störend wirkt für die Anrainer hingegen eine Ewigbaustelle am Parkplatz nahe der Kirche: Das Presshaus mit Kellerröhre wurde verkauft, der Besitzer ist aber verstorben.

Sein Erbe begann vor Jahren mit der Renovierung des alten Gemäuers, seit ein paar Monaten steht die Baustelle aber, da der Bauherr in Privatkonkurs ist. Für die Simonsfelder Kirchenbesucher bedeutet das wohl, dass sie sich die Ruine noch länger anschauen müssen.

Nun hat ein Anrainer einen kurzen Reim an die NÖN geschickt, weil seit rund einem Jahr nichts mehr weitergeht: „Beim Blick aus meinem Fenster such ich immer die Gespenster. In Ruinen soll es so was geben, bei uns steht eine daneben. Seit einem Jahr in voller Pracht, das Dach wurde nie mehr neu gemacht. Die Wände bröseln vor sich hin, fürs Auge sicher kein Gewinn.“