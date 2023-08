Markus Niederreiter hat ein Faible für alte Dinge

Geht es um alte Mopeds, um die Kellergasse, um alte Fotos oder traditionelle Veranstaltungen, taucht immer der Name Markus Niederreiter auf. „Ich bin gern für andere da“, sagt der 48-Jährige aus Hausleiten. Und Oldtimer, Ahnenforschung und Geschichte sind seine liebsten Hobbys.

Das Herz des IT-Technikers schlägt für österreichische Marken wie Puch und Lohner. Die erste „Stanglpuch“ hat er mit 13 Jahren besessen. 1999 packte ihn das Fieber, „da ging es schlagartig los“. 18 einspurige Fahrzeuge besitzt er mittlerweile. Da wundert es dann nicht, dass sein Traktor ein alter Steyr ist. Natürlich restauriert er die Fahrzeuge selbst.

Spontan organisierte Niederreiter mit dem damaligen Feuerwehrchef Josef Haselberger 2007 die erste Oldtimerrallye und gelangte zur Erkenntnis: „Es gibt noch viele mit Mopeds“. Wenig später war der Club der Puchfreunde Hausleiten gegründet. Obmann vom ersten Tag an ist Niederreiter. An den Wochenenden ist man dann oft gemeinsam unterwegs. „Die Vorbereitungen für die Ausfahrten sind sehr zeitintensiv“, so Niederreiter. Aber er macht es sehr gerne. Seinen Clubnamen „Bismarck“ hat ihm übrigens ein Klassenkamerad im Alter von zehn Jahren gegeben. Das Warum ist bis heute nicht geklärt.

So nebenbei unterstützt er den „rasenden Tierarzt“ Nobert Groer, wenn dieser ein Rennen fährt. Und beim Rupert Hollaus Gedächtnisrennen Ende August in Spielberg wird er sich selber auf den Sattel schwingen. Natürlich wird es eine Puch sein, die er fahren wird, „aber da gibt es noch einiges zu tun.“

Auch als Organisator von Festen aktiv

Seit der gebürtige Hausleitner im Jahr 2017 einen der raren Weinkeller in der Lehrn ergattern konnte, ist er auch aktiv mit dabei, wenn es Feste zu organisieren gilt. Auch die Wiederbelebung der Kellergassenwanderung – im Juni nach Gaisruck, im September in die Gegenrichtung – ist ihm zu verdanken. Das Motto: „Eine Kellergasse trifft die andere“ - mit kulinarischer Unterstützung. Dabei legt Niederreiter Wert auf eine „Gemeinschaft, damit sich mehrere Leute wohl fühlen“.

Als wären diese Aktivitäten noch nicht genug, hat der 48-Jährige noch ein weiteres Hobby: „Ich interessiere mich sehr für Geschichte.“ Dies zusammen mit einer großen Fotosammlung und der Vernetzung mit den Chronisten im Ort hat dazu geführt, dass Niederreiter viele alte Ansichten und Erinnerungsfotos auf Facebook gepostet hat, bevor sie in Vergessenheit geraten. Zufrieden ist er damit aber nicht, denn „eine Photothek braucht eine Suchfunktion“. Da bahnt sich bereits das nächste Projekt an ...