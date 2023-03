Ball der Bälle des SV Sierndorf: Die Feierlaune war ungebrochen

Der 6. Ball der Bälle des Sportverein Sierndorf war am Samstag (4. März) im Stockerauer Z2000 äußerst gut besucht. Jung und Alt drängten sich auf Tanzfläche, an der Bar und in der Disko. Der Sportverein Sierndorf, der seit 1989 besteht, kann sich über Einnahmen für wichtige Projekte zur Sportförderung freuen.

Eine eigene Akrobatikgruppe gab eine Vorführung, bevor der Ball startete. Die jungen Damen tanzten und sprangen zur Melodie von „Let's get loud“. Danach kam das formelle Eintanzen, das von einer Tanzgruppe der Tanzschule Frank in Stockerau gestaltet wurde.

Die Nacht war lang und die Gemüter waren freudig. Die Mitternachtseinlage war ein grandioses Ereignis. Der Ball der Bälle war ein voller Erfolg: Der Sportverein Sierndorf weiß einen Ball auszurichten.

