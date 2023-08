Auch den Bienen macht der Klimawandel zu schaffen

Das Honigjahr neigt sich langsam dem Ende zu, Anfang August wird für gewöhnlich zum letzten Mal Honig geschleudert, also Honig aus den Bienenwaben gewonnen. Wie haben sich die Erträge in der vergangenen Saison entwickelt und wie steht es um die Gesundheit der Bienenvölker?

Der Saisonstart hätte gewiss besser verlaufen können. Auf zunächst warme Temperaturen im Frühling folgten längere Kälteperioden im April und Mai mit überdurchschnittlich vielen Niederschlägen. Bezirksimker Wolfgang Messner aus Mollmannsdorf erklärt: „Das hat einerseits dazu geführt, dass die Bienen etwas in ihrer Entwicklung zurückgeblieben sind und andererseits die Trachtverhältnisse, also das Angebot an Nektar und Pollen, suboptimal waren.“ Eine wichtige Trachtpflanze, die Akazie, fiel aus, ihre Knospen sind erfroren. Teils konnten Erträge aus Raps und Linde eingeholt werden, „aber die Natur hat im Grunde erst jetzt im Zeitraum von Juni bis Juli aufgeholt“, so Messner, der ergänzt: „Über Blühstreifen zwischen Äckern oder durch die Sonnenblume kamen relativ gute Erträge, aber es ist natürlich kein Rekordjahr."

Imker Erich Schraml aus Bisamberg meldet 60 bis 70 Prozent Ertrag aus seiner Bienenzucht im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr und fügt hinzu: „Auf Niederösterreich gesamt betrachtet sind es 50 bis 60 Prozent. Aber die Zahlen schwanken von Bezirk zu Bezirk extrem, was Schätzungen erschwert. Hinzu kommt, dass man von einem normalen Durchschnittsertrag ohnehin nicht sprechen kann, weil die Jahre ebenso schwanken, obwohl heuer doch um einiges weniger als in der Vergangenheit zusammengekommen ist."

Bezirksimker Wolfgang Messner über die Varroamilbe: "Trotz Behandlung überleben immer einige Milben." Foto: privat

Bezüglich der durch den Klimawandel bedingten erhöhten Durchschnittstemperaturen tendieren die Erträge dazu, geringer zu werden. Bei normaler Honigproduktion gäbe es keine Probleme, aber wenn Pflanzen an extrem heißen und trockenen Tagen in Hitzestress geraten, fahren sie die Nektarsekretion zurück. Ein zusätzliches Problem stellt die Varroamilbe für die Bienenvölker dar. Der eingeschleppte Parasit aus Ostasien kam Anfang der 80er Jahre in Österreich an und ist seitdem nicht mehr loszuwerden. Sie schwächt die Bienen und vermehrt sich in ihren Brutzellen. Bleibt ihr Befall unbehandelt, kann das Bienenvolk verenden. „Man macht zwar nach der letzten Schleuderung im Jahr eine gezielte Behandlung, aber diese überleben immer noch einige Milben. Einen hundertprozentigen Erfolg gibt es nicht", so Messner.

Schraml fügt hinzu: „Die Varroamilbe ist nach wie vor unsere größte Herausforderung. Der Klimawandel verstärkt ihre Vermehrung zusätzlich. Einst hielten die Bienen von Dezember bis März Winterruhe, doch durch die immer wärmeren Temperaturen im Herbst als auch im neuen Jahr beginnen die Königinnen viel zu früh zu brüten, was den Varroadruck zusätzlich erhöht. "

Eine weitere Folge des Klimawandels ist die asiatische Hornisse. Dieser neue, wärmeliebende Bienenfeind breitet sich derzeit in Italien und Teilen Frankreichs aus und wurde wahrscheinlich durch chinesische Warenimporte nach Europa eingeschleppt. „Hoffentlich bleiben wir davon verschont“, ist Bezirksimker Messner besorgt.

Eine positive Entwicklung sieht Messner im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im Handel, wo mittlerweile auf Bienenverträglichkeit Acht gegeben wird. Im vergangenen Jahr gab es keinen dokumentierten Fall einer Bienenvergiftung, wobei diese in Niederösterreich auch in der Vergangenheit nicht massenhaft aufgetreten sei.