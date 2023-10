Stockerau: Strauchwipfelweg wird bald für Öffentlichkeit freigegeben

Der Strauchwipfelweg ist an sich fertig, die Freigabe für die Bevölkerung steht bevor. Architekt Werner Fürtner wird Anfang der Woche die Bescheide des Baumeisters und Statikers sowie seine Fertigstellungsanzeige an die Verwaltung der Stadtgemeinde Stockerau schicken. Das Bauamt wird alles prüfen - und dann den Steg freigeben. Bis dahin bleiben die Baustellengitter noch vor Ort.

Außerdem will die Au-Gruppe das Lärchenholz des Handlaufs noch mit Öl einlassen - in einem gemeinsamen Arbeitseinsatz. Das Material dafür haben sie schon besorgt. Die Männer hoffen, dass die Eröffnung dann bald erfolgen kann. Zwar fehlt noch wegen Lieferschwierigkeiten das Haselnussgeflecht, das das Metall-Geländer verdecken wird. Informationstafeln mit wissenschaftlichem Hintergrund werden auch noch aufgestellt, aber das hemmt das „Hereinkommen“ nicht.

Die Leute wollen den Weg schon benutzen Werner Fürtner

Besucher sind jedenfalls schon neugierig, wie erst ein Lokalaugenschein zeigte. Fürtner erzählt, dass sogar während den Arbeiten Kinder mit den Rad durchgefahren seien. „Die Arbeiter haben geschimpft“, schildert er lachend. Er freut sich aber über die Resonanz: „Die Leute wollen den Weg schon benutzen.“ Sie dürfen sich auf jeden Fall über schöne Naturbeobachtungen freuen: Karl Kronberger weiß, dass in unmittelbarer Nähe die Rehe und Hirsche gern durchziehen. Und er hat einen Sponsor für zwei Bänke gefunden: Geduldiges Warten fällt damit leichter.

Die Au-Gruppe ging aus der Dorf- und Stadterneuerung des Zeitraums von 2012 bis 2014 hervor und will nach wie vor unermüdlich ihre Ideen für das Naherholungs- und Naturschutzgebiet verwirklichen. Sie hat schon den 2018 eröffneten Schilflehrpfad in die Stockerauer Au gebracht, der in den Schilfgürtel des Krumpenwassers hineinführt. Der Beobachter wird damit Teil dieses Lebensraums und kann in die Flora und Fauna eintauchen. Dieselbe Strategie verfolgt der Strauchwipfelweg, nur dass hier nicht das Wasser im Mittelpunkt steht, sondern die unterschiedlichen Schichten eines Laubwaldes.

Bestehende Bäume sind Teil des Strauchwipfelwegs

Der Steg ist sieben Meter lang und 1,75 Meter breit, er führt in einem Zickzackkurs und unterbrochen von einer Beobachtungsplattform zwischen bestehenden Bäumen durch. Mehr noch: Der Wald ist integriert. Äste dürfen bleiben: Sie durchbrechen den aus Holzlatten bestehenden Boden oder schlängeln sich durchs Geländer, das Fürtner zum Schutz mit einem alten Gummischlauch umwickelt hat.

Die nicht geradlinige Wegführung hat der Stockerauer ganz bewusst gewählt: Er ließ sich von der Gestaltung der Gärten im asiatischen Raum, vor allem in Japan, inspirieren. Das Tempo solle gedrosselt werden, um die Natur aufsaugen zu können. „Der Weg ist das Ziel, das die Idee dahinter“, führt er aus. „Und an jedem Punkt hast du eine andere Perspektive auf die Natur.“

Die Errichtung kostet nun weniger als ursprünglich geplant: Der Steg ist nämlich um eine Spur niedriger ausgefallen, um sein Niveau dem natürlichen Boden am Start- und Endpunkt angleichen zu können. „Wir sind nun um 20.000 Euro billiger unterwegs“, erklärt Fürtner. „Der Strauchwipfelweg kostet 240.000 Euro brutto, 70 Prozent werden von der Leader-Region gefördert.“ Den restlichen Betrag finanziert die Stadtgemeinde. Das Konstrukt ist barrierefrei: „Das gibt's bei einem Baumwipfelweg nicht“, ist Fürtner überzeugt.