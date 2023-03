Kostkeller wird gut angenommen

Seit Herbst vergangenen Jahres besitzt die Gemeinde einen eigenen Verkostungskeller „In der Lehrn“, also in der Kellergasse. Mittlerweile steht fest: „Der Keller wird gut angenommen“, sagt Bürgermeister Andreas Neubauer. Sah man im Herbst noch Radfahrer der Laube vor dem Keller sitzen, waren es im Winter doch Einheimische, die sich zu Feiern trafen. Frieren muss dabei niemand, der Keller ist angenehm temperiert.

Rund 190.000 Euro kostete der „Kostkeller“. Ein großer Teil des Betrages stammt aus einer Förderung der Leader-Region. Die Gemeinde kaufte die Kellerröhre an und errichtete davor den Verkostungskeller im Stile eines Presshauses. Sogar moderne Toilettenanlagen gibt es nun.

Jugendschutz wird gewahrt, Hinweistafeln sind geplant

Wer kosten oder feiern will, findet neben dem Eiskasten eine Preisliste samt Box, in die der jeweils fällige Betrag eingeworfen werden kann, Gläser sind vorhanden. Die Weine stammen von zwei Winzern aus dem Ort. „Künftig wird es eine Änderung geben“, kündigt Neubauer an. Aus Gründen des Jugendschutzes wird man eine Bankomatkarte brauchen, um an den Wein zu gelangen. Bevor die Wandersaison startet, will man auch Hinweistafeln entlang des Jakobsweges aufstellen.

Zufrieden ist Neubauer mit den Konsumenten: Derzeit gibt es keine Klagen über einen Schwund an Flaschen. Auch Vandalismus gab es noch nicht. Sicher ist, dass der Verkostungskeller intensiver beworben werden wird und in Veranstaltungen, wie etwa in den geplanten Kellerlüfter im Juni, integriert wird.

