Jugendliche in Stockerau widmen sich der sozialen Arbeit

Die Schüler der 2B aus der Fachschule für Sozialberufe in Stockerau durften im Fachgegenstand „Angewandtes Projektmanagement“, begleitet von Klassenlehrer Michael Freygner und unterstützt von Christiane Zeitlberger, ein Projekt wählen, welches sie im Laufe des ersten Halbjahres praktisch umsetzen sollten. Sie überlegten, Geld und Spenden zu sammeln, um bedürftigen, einsamen oder trauernden Menschen in der Weihnachtszeit eine Freude machen zu können.

Vielfältige Aktionen gestartet

Aktivitäten wurden organisiert, wie zum Beispiel der Verkauf von selbst gebackenen Keksen und alkoholfreien Punsch in jeder großen Schulpause im November und Dezember. Eine andere Gruppe hat alte Menschen bei ihren täglichen Lebensaufgaben unterstützt.

Schüler verkauften in einer Kooperation mit Roland Taurok, geschäftsführender Obmann des Sportvereins Langenzersdorf, am Weihnachtsmarkt des Vereins Christbäume, die von Familie Hofmann zur Verfügung gestellt wurden. Die Spenden kamen mit dem Verein „Kleine Leute gut betreut SPZ“ in Langenzersdorf (500 Euro), einer Sammelaktion bei der Weihnachtsfeier der Mutter einer Schüler und dank Beiträge einzelner Eltern zusammen.

Geschenke verteilt und für Obdachlose gekocht

Die Schüler verteilten bei einem Besuch des Stockerauer Pflege- und Betreuungszentrums Roter Hof 30 gleichwertige Geschenkssackerln mit Süßem, Kaffeetassen und Christbaumbehang. Das zweite Projekt war die Geschenkübergabe an eine junge Teenagerin, die nach dem Tod eines nahestehenden Menschen vom mobilen Hospiz betreut wird. Sie hat sich von den Schüler ein Halsband und Stifte zum Malen gewünscht. Im dritten Projekt durften die jungen Erwachsenen in der Gruft in Wien für Obdachlose kochen und das Essen austeilen.

Feuerbestattung Danubia half finanziell aus

Die verbleibende Summe wurde von Ulrike Schmidt von der Feuerbestattung Danubia verdoppeln und an das mobile Hospizteam Stockerau Korneuburg übergeben, um Menschen zu helfen, die von einem Schicksal aus der Bahn geworfen wurden.

