Tauziehen um Windrad-Pläne: Emotionale Info-Abende & Abstimmung

Sechs Windräder - pro Jahr könnten sie Energie für fast 27.000 Haushalte produzieren - könnten in der Nähe von Leitzersdorf, Wollmannsberg, Hatzenbach, Senning und Haselbach errichtet werden. In der Nähe der LH 25 besteht seit 15 bis 20 Jahren eine vom Land Niederösterreich verordnete Windzone, also ein Bereich, in dem es möglich und vorgesehen ist, Windkraft zu produzieren. In ebendiesem Bereich, der im unten dargestellten Plan mit rosa Kreisen markiert ist, wird nun die Möglichkeit, sechs Windräder zu errichten, ins Auge gefasst.

In diesem Plan sieht man die vom Land Niederösterreich verordnete Windzone (rosa Kreise) sowie die möglichen Standorte von sechs Windkraftanlagen (blaue Kreise). Foto: EVN Naturkraft

Da für die gesamten geplanten Anlagen die Zustimmung der Gemeinde Leitzersdorf notwendig ist, traten die EVN Naturkraft und ihre Partnerfirmen zunächst an die Leitzersdorfer Politik heran. Für die Hälfte der geplanten Anlagen ist zusätzlich noch die Zustimmung der Gemeinde Sierndorf notwendig.

Volksabstimmung am 24. September

Der Gemeinderat von Leitzersdorf hat beschlossen, zu diesem Projekt die gesamte Bevölkerung zu befragen, denn „das ist nichts, was einer oder 19 entscheiden können“, wie Bürgermeisterin Sabine Hopf im Zuge der Podiumsdiskussion betont. Alle stimmberechtigten Leitzersdorfer können am 24. September zur Wahl schreiten bzw. ihre Meinung schon vorab per Wahlkarte kundtun. „Unser Aufruf für die Wahlkarten hat gefruchtet. Ich war den ganzen Tag in Gespräche zu Windkraft verwickelt. Das Interesse, an der Wahl teilzunehmen, ist hoch“, berichtet Hopf am Freitag nach dem zweiten Informationsabend.

Damit die Bürger eine informierte Entscheidung treffen können, lud die Gemeinde nämlich am Dienstag, den 5., und am Donnerstag, den 7. September, zu zwei Informationsabenden - jeweils in einer anderen der beiden Leitzersdorfer Gaststätten. Dabei wurden Informationen zu Energiezielen Österreichs, Windkraft allgemein sowie erste Konzepte für den Windpark Leitzersdorf sowie zu den beteiligten Unternehmen präsentiert.

Mit solchen Visualisierungen versuchte die EVN Naturkraft zu zeigen, wie sich der mögliche Windpark Leitzersdorf in die Landschaft einfügen könnte. Foto: EVN Naturkraft

Gegenwind bei Informationsabenden

„Der erste Termin am Dienstag war nicht moderiert, weil wir nicht erwartet hatten, dass so viele laute und kritische Stimmen aus Niederhollabrunn vertreten sein würden“, betont ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf den wohl größten Unterschied zwischen den beiden Terminen der Infoveranstaltungen. „Es wurde wohl auch deshalb sehr emotional und teilweise auch persönlich untergriffig diskutiert. Wenn erst mal einer anfängt zu schreien, dann schaukelt es sich auf“, fasst sie ihren Eindruck des ersten Termins zusammen.

„Wir haben eine Podiumsdiskussion beschlossen, aber es gab nur Roll-ups. Das war nicht in dem Sinne, wie in der Gemeinderatssitzung ausgemacht. Die Diskussion fand dann um 19 Uhr im Stehen statt“, kritisiert FPÖ-Gemeinderat Manfred Kreuzmann den Ablauf des ersten Diskussionsabends. Auch, dass nur rund 30 bis 40 Personen an der Diskussion teilnahmen, kritisiert er: „Das ist für dieses Projekt zu wenig.“

Nachdem es bei der Diskussion am Dienstag sehr turbulent und laut wurde, besserten die Veranstalter am Donnerstag nach. Dadurch herrschte gesetztere Stimmung - es wurde noch diskutiert, das Thema war nicht weniger emotional geladen, aber Moderator und Gemeinderat Gerhard Mayer konnte ein Aufschaukeln verhindern. So bot sich die Gelegenheit, eine Frage nach der anderen strukturiert durchzudiskutieren.

Bei der Podiumsdiskussion am Donnerstag gab es im Hof des Gasthaus Fritz für die Gäste Sitzgelegenheiten, die Vertreter der EVN Naturkraft und ihrer Partnerfirmen sowie Bürgermeisterin Sabine Hopf standen ihnen wortwörtlich Rede und Antwort. Foto: Christine Stadler

Kritiker kamen mit Fragenkatalog

FPÖ-Gemeinderat Kreuzmann aus Leitzersdorf hatte sogar bereits vorab seine Fragen an Franz Zischkin von der EVN Naturkraft gemailt. Auch Monika Duffek und Johannes Schachel aus Niederhollabrunn schienen eine Liste an Fragen zu haben, die ihnen große Anliegen waren. Aber auch andere Teilnehmer aus dem Publikum hatten die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen oder Ideen einzubringen. So wurden etwa Fragen gestellt, wie jene nach den negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaftsbild, dem Einfluss von Windkraftanlagen auf Immobilienpreise, Infraschall sowie nach Ausgleichsleistungen.

Pressesprecher Jochen Förster-Kugel von der EVN Naturkraft erklärte lebhaft und informativ den Planungsstand und beantwortete Fragen zur Windkraft allgemein. Foto: Christine Stadler

Die erste und wohl wichtigste Frage wurde bereits am Dienstag gestellt, aber auch am Donnerstag übernommen, um die Diskussion anzustoßen: Warum Windpark Leitzersdorf? Bürgermeisterin Hopf erklärte also über die Windzone auf und wie der Gemeinderat sich deshalb für die Bürgerbefragung entschieden hat. Besonders die bereits beschlossene Energiegemeinschaft könnte von dem Windpark profitieren, da sich die Betreiber dazu bereit erklären würden, Strom von einem Windrad zum Vorzugspreis an die Mitglieder abzugeben. „Den Preis würde das Gremium der Energiegemeinschaft festlegen, das unabhängig von der EVN Naturkraft entscheiden kann“, betont Hopf. So könnte an sonnenarmen Tagen statt auf Sonnen- auf Windenergie zugegriffen werden.

Erst Energiegemeinschaft, dann Windkraft

Generell spielte die Energiegemeinschaft bei den Diskussionen eine große Rolle, da es sich für das Publikum natürlich noch um ein abstraktes Konzept handelt, solange die Vorarbeiten für die Gründung noch laufen. „Nachdem bereits erste Zielpunkte angemeldet wurden und mit der Energie Zukunft Niederösterreich ein erfahrener Partner gefunden wurde, wird aktuell ein Modell berechnet. Sobald dieses fertig ist, kommen die Zahlen im Gemeinderat zum Beschluss“, berichtet Bürgermeisterin Hopf über den aktuellen Entwicklungsstand des Projekts. „Die Gründung erwarte ich zu Jahresbeginn 2024. Zunächst nur mit kommunalen Anlagen, um Kinderkrankheiten auszumerzen, bevor wir die Energiegemeinschaft im Laufe des Jahres für Privatpersonen öffnen“, fasst Hopf den Zeitplan für die Energiegemeinschaft zusammen.

Aber nicht nur die Mitglieder, die den Strom zum Vorzugspreis beziehen können, sollen von den Windrädern im Gemeindegebiet profitieren, sondern die ganze Gemeinde. So müsste die EVN Naturkraft jährlich pro Windrad 25.000 bis 30.000 Euro an die Gemeinde Leitzersdorf zahlen – Geld, das wiederum in die Gemeinde investiert wird und so allen Gemeindebürgern zugute kommt.

Eine innovative Idee für eine Kooperation der EVN mit Energiegemeinschaften und Gemeinden brachte Monika Duffek aus Niederhollabrunn auf und erntete dafür von Franz Zischkin den Ausruf: „Geile Idee!“ Sie hatte vorgeschlagen, dass durch die EVN Energiegemeinschaften und Gemeinden Speicher für den selbst produzierten Strom zur Verfügung stellen könnten.

Auch der Blick von Wollmannsberg kommend würde von den Windrädern beeinflusst. Foto: EVN Naturkraft

Sorge um Umwelt

Obwohl wohl niemand bestreitet, dass Energie aus Windkraft besser ist als aus einem Kohlekraftwerk, sorgen auch Windräder für Bedenken in Sachen Natur- und Umweltschutz. Ein Bürger war etwa sehr besorgt um die nahe der Gemeinde brütenden Kaiseradler bzw. ob diese durch die Windräder gestört oder sogar verletzt werden könnten. Darauf entgegnete Pressesprecher Jochen Förster-Kugler, dass jegliche Gefahren für die heimische Tierwelt im Zuge der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) analysiert würden und das Projekt entsprechend angepasst oder sogar abgebrochen würde.

Auch die Frage nach Renaturierungsmaßnahmen wurde mit Verweis auf die Behördenvorgaben beantwortet. Denn im Zuge des Genehmigungsverfahrens werden allfällige nötige Ersatzmaßnahmen wie Brachflächen oder bestimmte Biotope von der Behörde vorgegeben.

Für die Fragen nach Lärmbelastung holte sich Förster-Kugler Unterstützung von David Kaderabek. Foto: Christine Stadler

Einfluss auf die Lebensqualität

Für die Frage nach der Belastung durch die Geräusche, die Windkraftanlagen erzeugen, wurde David Kaderabek, der Teamleiter Projektierung, als Experte herbeigerufen. Die Gegner brachten nämlich vor, dass Windkraftanlagen für ihre Belastung durch Infraschall berüchtigt seien. Er erklärte zunächst den Unterschied zwischen Schallimmission, also dem Lärm, dem man ausgesetzt sein darf, sowie der Schallemission, also dem Geräuschpegel, der an der Quelle erzeugt wird. Für Windräder gibt es genaue Vorschriften, was den Geräuschpegel angeht. So dürfen sie den generellen Schallpegel auf vorgegebene Distanzen nur minimal erhöhen. Sollte dies an einer bestimmten Position nicht möglich sein, müsste der Plan entsprechend angepasst werden.

Auch Grundstücks- und Immobilienpreise sind natürlich ein wichtiges Thema, diese werden aber laut mehreren Studien, sowie einer Metastudie in Österreich, nicht von Windkraftanlagen beeinflusst, erklärt Förster-Kugler. Auch dass das mögliche Wachstum der Gemeinden durch Mindestabstände eingeschränkt werden könnte, ist eine der Ängste der Windkraftgegner. Dieser widerspricht das EVN-Team aber damit, dass der Schall bei der Planung ohnehin wichtiger sei und meist größere Abstände als die vorgegebenen Mindestabstände verlange.

Zwist um bestehende Windräder

Ein Kritikpunkt, der wiederholt laut wird, sowohl in der Diskussion als auch in Gesprächen vorab, ist die Wahrnehmung vieler Passanten, dass die vier bereits bestehenden Windräder im Gemeindegebiet Leitzersdorf nicht ausreichend genutzt werden und eine Kooperation der Energiegemeinschaft doch auch mit deren Besitzer sinnvoll sei. Diese Anliegen konnten in der Diskussion nicht beantwortet werden, da sich diese Windräder nicht im Besitz der EVN befinden und der Besitzer nicht anwesend war. Die Idee, hier eine Kooperation mit der Energiegemeinschaft anzustreben, wurde aber von Bürgermeisterin Hopf positiv aufgenommen.

Schlussendlich endete die Diskussion weit nach dem geplanten Ende um 20 Uhr mit dem erneuten Aufruf, am 24. September im Gemeinde Leitzersdorf oder vorab per Wahlkarte seine Meinung offiziell kundzutun.