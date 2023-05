„Glasfaserchaos ist ausgeschlossen“

Bei der Gerasdorfer Bevölkerung herrscht Verwirrung: Nachdem die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) letzten Monat den Ausbau des Glasfasernetzes angekündigt hat, betritt nun auch die Konkurrenz den Wettbewerb. Internetanbieter A1 und Magenta wollen nun auch Glasfaserverbindungen im Ort errichten. Auf den sozialen Medien wundern sich die Bürger: Werden alle drei Bewerber gleichzeitig bauen?

Aufteilung in drei Zonen

Für das Verlegen von Glasfaserkabeln bis hin zur Haustüre (FTTH) müssen Teile der Straße geöffnet werden – bei drei verschiedenen Unternehmen könnte dies schnell für Chaos sorgen. Stadtrat Robert Bachinger (SPÖ) beruhigt jedoch: „Die Grabungs- und Verlegearbeiten müssen immer mit dem Bauamt abgestimmt sein, da bei Tiefbautätigkeiten immer Synergien mit anderen Infrastrukturanbietern wie z.B. den Wiener Netzen möglich sind.“ Ein „Glasfaserchaos“ sieht er dahingehend als ausgeschlossen. Aus Sicht der Gemeinde ist es nicht möglich, sich für ein Unternehmen zu entscheiden und den Bau zu regulieren. Der Telekom-Markt sei frei und unterliege dem Wettbewerb, so Bachinger. Man habe bei einer gemeinsamen Besprechung jedoch an die drei Anbieter appelliert, beim Glasfaserausbau zusammen zu arbeiten.

Wie diese Zusammenarbeit aussehen könnte, erklärt Magenta auf Anfrage der NÖN. So könne entweder einmalig das Straßennetz Gerasdorfs aufgegraben werden, wobei im selben Zug alle Anbieter ihre Glasfaserleitungen verlegen würden, oder nur ein Anbieter übernimmt den Ausbau der Infrastruktur und die anderen Unternehmen bieten ihre Produkte und Services auf diesem Netz an. Alternativ könne Gerasdorf auch in Bauabschnitte aufgeteilt werden – diese Bereiche würden dann von den Anbietern ausgebaut werden. Für die dritte Möglichkeit gäbe es laut Magenta schon Gespräche mit A1. Die A1 äußert sich ebenfalls zu den möglichen Chaos-Bedenken: „A1 ist jederzeit bereit, mit Partnern einen kooperativen Ausbau umzusetzen. Dies wurde bei Besprechungen auch schon so angeboten.“ Derzeit finden sich die drei Unternehmen noch in der Bestellphase, die Bürger können momentan noch aussuchen, welcher der drei Anbieter Infrastruktur und/oder Internet liefert.

Drei Anbieter, viele Angebote

A1 bietet den Glasfaseranschluss ab 300 Euro an. Inkludiert sind dabei Grabung bis zur Grundstücksgrenze und Verlegung des Glasfaserkabels ins Gebäude. Die Kosten für Internettarife starten ab 44,90 Euro pro Monat für 250 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Die ersten zehn Monate sind allerdings gratis. Auch Tarifangebote von Firmen wie Drei, Spusu oder telitall können für die A1-Leitung ausgewählt werden. Die öGIG verlangt für den Anschluss eines Einfamilienhauses an das Glasfasernetz 299 Euro, wenn dazu ein Internettarif von einem der 17 Partnerunternehmen, wie etwa Spusu oder Kabelplus, ausgewählt wird. Die Tarife starten dabei ab 32,50 Euro für 150 Mbit/s. Wie viel der Glasfaseranschluss bei Magenta kostet, ist derzeit noch nicht bekannt gegeben. Die dazugehörigen Internettarife starten ab 35 Euro pro Monat für 250 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit. Die ersten sechs Monate sind gratis.

Für genauere Informationen über den Glasfaserausbau in Gerasdorf finden momentan einige Infoveranstaltungen von A1 und öGIG statt. Ende des Sommers wollen die ersten Unternehmen dann mit dem Bau starten.

