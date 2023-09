Neue Leitung für mehr Wasser in Großrußbach

In der Trinkwasserversorgung tut sich im Weinviertel einiges, verkündet die EVN: Bis 2030 werden rund 53 Millionen Euro in neue regionale Transportleitungen, Naturfilteranlagen und Erweiterungen von Brunnenfeldern investiert. Ein aktuelles Projekt sind auch die Transportleitungen von Unterolberndorf (Bezirk Mistelbach) nach Großrußbach. Die NÖN fragte bei der EVN nach. „Im Trinkwasserversorgungsgebiet Weinviertel Ost werden aktuell 141.300 Einwohner mit Trinkwasser versorgt und um den stetig steigenden Trinkwasserbedarf in der Region zu sichern, wird das bestehende Transportleitungssystem verstärkt“, heißt es.

Zwischen dem Hochbehälter Unterolberndorf und dem Hochbehälter Großrußbach wird eine neue Trinkwassertransportleitung errichtet. Sie wird mit einer Dimension von 300 Millimeter über eine Gesamtlänge von rund sechs Kilometer errichtet. Die Gesamtinvestitionskosten betragen rund drei Millionen Euro. Der Start der Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2024.

EVN Wasser ist als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landesenergieversorgers EVN für die Trinkwasserversorgung in NÖ zuständig. Das Unternehmen ist das zweitgrößte Wasserversorgungsunternehmen in Österreich und versorgt vor allem den Norden und Osten. 31,6 Millionen Kubikmeter Wasser fließen pro Jahr durch das 3.000 Kilometer lange Leitungsnetz zu den rund 630.000 Kunden.