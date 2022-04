Bahnhof-Umbau in Langenzersdorf „völlig missglückt“

Noch ist der neugestaltete Bahnhof nicht eröffnet, da hagelt es schon Kritik von allen Seiten. Bemängelt wird unter anderen, dass Autofahrer bevorzugt werden: Dafür seien sogar Barrierefreiheit, Grünflächen und auch Radabstellplätze geopfert worden.

Hannes Seidelberger gehört zu den Kritikern. Er ist den Langenzersdorfern in seiner Eigenschaft als ehemaliges Mitglied des Dorferneuerungsvereins bekannt und derzeit in der Agenda 21 aktiv. Seidelberger prangert den Status quo schonungslos an: „Noch vor Kurzem ließen sich die Lokalpolitiker aller Fraktionen vor der geplanten Bike&Ride-Anlage ablichten, nur gibt es die vor dem Haupteingang gar nicht. Es muss wohl eine Fata Morgana gewesen sein.“

Seine Recherchen ergaben, dass 32 Stellplätze für Fahrräder auf der Rückseite geplant seien – zu wenige seines Erachtens. Der Platz sei zum anderen angesichts des Umwegs und der stark befahrenen Klosterneuburgerstraße zu unattraktiv und auch zu gefährlich.

Seidelberger schätzt, dass rund 90 Prozent der Bahnbenützer nicht mit dem Auto kommen, sondern zu Fuß, mit dem Rad, mit Scootern oder Ähnlichem. Besonders kritisch sieht er die Situation für die Schüler, denen schon jetzt zu wenige Radabstellplätze zur Verfügung stünden.

Die Prioritäten werden seines Erachtens ganz woanders gesetzt: 14 neue Parkplätze und 13 Spezialparkplätze sind geplant. Insgesamt stehen 160 asphaltierten Parkplätze zur Verfügung.

Gefallen lassen will man sich das nicht: Die Betroffenen, also Radfahrer, Eltern und Schüler, starteten eine Initiative und versuchen, noch vor der Eröffnung eine für alle befriedigende Lösung zu erreichen. Die Vorschläge wurden in der Gemeinderatssitzung präsentiert. Die Grünen brachten dazu einen Antrag zur Mängelbehebung ein, der einstimmig angenommen wurde. ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser versprach, dies umzusetzen.

„Wir werden sehen, ob doch noch ein Baum gesetzt wird, die Fahrradabstellplätze, ein sicherer Zugang und ein zweites Wartehäuschen kommen“, so Grüne-Gemeinderätin Renate Kolfelner. Peter König von den Freien Gemeinderäten unterstützte diese Forderungen: „Dass der Vorplatz völlig missglückt ist, wurde jetzt zugegeben. Wir konnten uns darauf einigen, dass die Sanierung vorangetrieben werden muss.“

Arbesser bestätigte, dass man mit den ÖBB und dem Land NÖ nachverhandeln wird. Konkret spricht er von vermehrten Radabstellplätzen auf der Nordseite des Bahnhofs, die gerade errichtet werden, und weiteren, die noch kommen sollten. Die Unterführung im Bereich des Kindergartens und der Volksschule wurde bereits entsprechend verbreitert und farblich markiert.

