Wolkersdorfer Schüler setzten Bauprojekte im Pflegehaus Stockerau um

„Be the Change!“ war das heurige Motto von „72 Stunden ohne Kompromiss", dem größten Jugendsozialprojekt Österreichs - und das wurde im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Stockerau voll und ganz umgesetzt. 14 Schülerinnen und Schüler der 6A und 6B des Bundesrealgymnasiums Wolkersdorf, in Begleitung von Martin Riepl, haben mit viel Engagement und Fleiß „coole Projekte“ im PBZ Stockerau umgesetzt.

Projekt 1 war das Errichten, Befüllen und Bepflanzen von Hochbeeten, verbunden mit einem Kurzvortrag zum Thema „Bäume aus Samen gezogen vs. gepflanzt“. Projekt 2 war die Errichtung eines Andachts- und Erinnerungsplatzes mit einer Trockensteinmauer, um nicht nur den menschlichen Bewohnern des PBZ einen Platz zum Verweilen zu bieten, sondern auch Insekten und vielleicht sogar Eidechsen. Angeleitet wurden die Jugendlichen von Christian Kittenberger, Betriebsleiter der Gartenbauschule Langenlois, der mit seinem Team immer hilfreiche Tipps gab.

Die Projektleitung hatte Eva Hajek, ehrenamtliche Mitarbeiterin im PBZ Stockerau, inne und PBZ-Haustechniker Wolfgang Kraus unterstützte tatkräftig bei den Arbeiten. Kaplan Christoph Dippl segnete im Anschluss die Hochbeete und den „Ort der Besinnung“.

„Nach den kurzen Nächten auf Isomatten im Pfarrzentrum Stockerau erhielten wir im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum 'Arche' Frühstück und konnten uns gestärkt an die Arbeit machen“, berichteten die Schüler. „Die Zeit verging wie im Flug, so konnten wir innerhalb der 72 Stunden unsere Aufgaben und mehr erfüllen. Die Bewohnerinnen und Bewohner des PBZ besuchten uns an den warmen Nachmittagen draußen und lobten unsere Arbeit sehr.“ Die Heimfahrt wurde von den Jugendlichen am Abschlusstag erfüllt und zufrieden angetreten. Direktorin Michaela Tanzler bedankte sich bei allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement.