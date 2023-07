Innovation in Stockerau Wein gibt es jetzt aus dem Automaten

Winzer Bernhard Scheit (r.) und Kevin Simtschitsch von der Firma Pebumatic präsentieren den Weinautomaten in Stockerau. Foto: privat

D er Winzerhof Scheit aus Karnabrunn bietet die edlen Tropfen seit Montag, 10. Juli, in einem Automaten in Stockerau an. Die Resonanz ist bereits riesig.

Die Suche nach dem idealen Standort für den Weinautomten war mühsam, doch nun wurde er gefunden. Seit Montag, 10. Juli, kann man die Produkte des Karnabrunner Winzerhofs Scheit in der Stockerauer Ernstbrunner Straße beim altehrwürdigen Heidtor kaufen. „Über zwei Jahre hat die Planung gedauert, jetzt sind wir aber froh, dass der Automat in Betrieb geht und die Leute ihn schon so gut annehmen“, freut sich Bernhard Scheit. Auch auf Facebook gab es bereits viele Likes und positive Kommentare. Das Sortiment ist vielfältig: Vom Weinviertel DAC, über den Riesling oder den Rosé bis hin zu den Rotweinen und fruchtigen Likören. Abgerundet wird das Angebot von hofeigenen Säften, Frizzante, eigenen Walnüssen und vielem mehr. Der Weinautomat besticht auch durch seine Optik. Foto: privat Die Standortsuche dauerte lange, man sollte nämlich mit dem Auto zufahren können, weil die Weine selten heimgetragen werden, weiß der Winzer. Auch im Stadtinneren wäre der Standort nicht ideal gewesen. Das integrierte Zahlungssystem bietet verschiedene Zahlungsmöglichkeiten wie Barzahlung oder Bankomatkarte. Um bei der Selbstbedienung die gesetzesmäßige Kontrolle des Jugendschutzes zu gewährleisten, wird mittels E-Card oder Führerschein das Alter nachgewiesen und so der Verkauf freigegeben.