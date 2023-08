Mehr Service für behinderte und ältere Personen

Das ISTmobil wurde von den Gemeinden auf neue Beine gestellt, um das Anrufsammeltaxi auch in Zukunft möglich zu machen. Immer wieder kam aus einzelnen Gemeinden Kritik an den Kosten (die NÖN berichtete). Ab 2024 wird deshalb der Betrieb an Sonn- und Feiertagen eingestellt. 16 Gemeinden aus dem Bezirk haben sich in Gesprächen auf eine Vertragsverlängerung in der Form bis Ende 2025 geeinigt. Dann soll das regionale Anrufsammeltaxi in eine landesweite Lösung integriert werden.

„Als Behindertensprecher möchte ich mich bei den Bürgermeistern und Gemeinderäten für die Verlängerung des Vertrags bedanken“, sagt der Behindertensprecher der Stadt Korneuburg, Ludwig Breichner. Gerade aus demografischen Gründen sei es wichtig, der immer größer werdenden älteren Generation und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Mobilität zu ermöglichen. „Das fördert die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von der Familie. So können Einkäufe selbst erledigt und eigenständig Arztbesuche absolviert oder Veranstaltungen besucht werden“, betont Breichner die Wichtigkeit des ISTmobils für diese Gruppen.

Aus dem Grund richtet er auch einen Appell an jene Gemeinden, die das System des ISTmobils verlassen haben: „Ich möchte diese Gemeinden einladen, wieder mitzumachen. Ältere Personen haben öfter wegen des Alters Seh- und Hörbehinderungen. Deshalb können viele ihr eigenes Fahrzeug nicht mehr benützen und sind auf das ISTmobil angewiesen.“

Breichner fordert auch, dass der Vertrag mit dem VOR (Verkehrsverbund Ost Region) dahingehend geändert wird, „dass dieser Personenkreis jederzeit ein ISTmobil bekommt“. Denn gerade dieser Personenkreis könne nicht einfach öffentliche Verkehrsmittel nutzen, „muss aber dennoch pünktlich seine Arzt- und Behandlungstermine einhalten.“ Derzeit gelte nämlich die Regelung, dass das ISTmobil nicht fährt, wenn es für diese Verbindung ein öffentliches Angebot gibt, erinnert der Behindertensprecher. Auch weiß Breichner, dass ältere Personen Probleme beim Einstieg haben, wenn sie von einem Acht-Sitzer-Bus abgeholt werden.

Breicher ist überzeugt, dass die Personengruppe, die er vertritt, großes Interesse am ISTmobil hat. „Leider haben viele schlechte Erfahrungen gemacht“, weiß er. Er schlägt deshalb vor, diese Personen mit ihrem Behindertenausweis zu registrieren. „Und diese Gruppe kann dann immer fahren“, so die Hoffnung des Behindertensprechers.

Von Seiten des ISTmobils erinnert Florian Hitzelberger an das Treffen im Herbst 2022 mit Behindertensprecher Breichner und Seniorenbund-Obmann Johann Weber, wo es genau um das Thema Mobilität für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen ging. „Schon jetzt ist das ISTmobil für ältere und mobilitätseingeschränkte Personen nicht mehr wegzudenken“, weiß der ISTmobil-Sprecher. Das spiegle sich auch in den Kennzahlen wider: „Rund 38 Prozent aller mobilCard-Kunden sind über 60 und über 330 mobilitätseingeschränkte Personen haben bei ISTmobil bereits eine persönliche Hausabholung beantragt und können somit selbstbestimmt am sozialen Leben teilnehmen.“

Mit einer persönlichen und kostenlosen mobilCard können mobilitätseingeschränkte Personen ganz einfach eine Hausabholung beantragen. Bei einer persönlichen Hausabholung kann man mit dem ISTmobil alle Haltepunkte in der Region ohne Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erreichen.

Auch Personen mit Rollstuhl oder Rollator können transportiert werden, vorausgesetzt das Hilfsmittel ist zusammenklappbar und passt in den Kofferraum eines herkömmlichen Pkws. „Die Möglichkeit des Einsatzes eines Rollstuhltransportes zu gewissen Zeiten wurde ebenfalls diskutiert“, berichtet Hitzelberger. An einer Lösung gemeinsam mit den regionalen Verkehrsunternehmen werde gerade gearbeitet, kündigt er an, denn: „Ein Transport von Rollstühlen, die nicht zusammenklappbar sind, erfordert spezielle Autos für den Transport, die nicht immer verfügbar sind.“

Bei der Veranstaltung im Herbst 2022 sei auch der Wunsch nach der Anzeige des nächstgelegenen ISTmobil-Haltepunkts bei der Buchung geäußert worden, erzählt der Sprecher, und hat gute Nachrichte: „Dies ist bereits in der Online-Buchungsplattform möglich.“

Weitere Infos: