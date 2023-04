Sprungbrett für den nächsten Job

„Schmiede – Zukunft und Arbeit“ präsentierte seine erfolgreicher Jahresbilanz 2022: Der Verein bietet langzeitarbeitslosen Personen Hilfestellung bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. 44 langzeitarbeitslose Kunden des AMS Korneuburg ergriffen im Jahr 2022 die Chance einer Beschäftigung auf einem der 14 vorhandenen Arbeitsplätze beim Verein. Nach durchschnittlich 5,47 Monaten konnte rund ein Drittel in ein anschließendes Dienstverhältnis oder in eine Aus- oder Weiterbildung vermittelt werden.

Ein besonderes Ereignis war der Tag der offenen Tür, der von vielen Personen besucht wurde, und der damit im Zusammenhang stehende Filmdreh über die Schmiede. Der Film ist auf der Homepage veröffentlicht. Im Bereich Qualitätsmanagement wurde ein Klausurtag für die Abstimmung und Überprüfung der Aufteilung aller Arbeitsbereiche durchgeführt und damit einige Qualitätsziele umgesetzt. Insgesamt wurden 25 Schulungen und Workshops zu unterschiedlichen Themen wie Arbeits- und Sozialrecht, Erste-Hilfe-Kurs, Handy- und Tablet-Grundkurse oder Bewerbungstrainings durchgeführt.

Die Dienstleistungen des Projektes „Schmiede – Zukunft und Arbeit“ bzw. die damit möglichen Arbeitsbereiche für Teilnehmer lagen im Projektjahr 2022 in den Bereichen „Grünraumpflege“, „Entrümpelung und Restaurierung von Altmöbeln“ sowie im Bereich „Bibliotheksbetrieb in der Stadtbücherei Korneuburg“, „Büro und Reinigung“ aber auch „Verpackungs- und Sortierarbeiten“ für neue Auftraggeber.

Seit Ende des Jahres 2021 wird in der Schmiede Zukunft-Arbeit auch Anzündholz aus Einwegpaletten produziert und verkauft. Im Jahr 2022 wurden dazu Kooperationen mit der Firma Mondi (Reinigung des Firmengeländes und Grünraumarbeiten), der Firma Herbios Vertikalgärten (Montage von Vertikalbeeten), dem österreichischen Tierschutzverein in Stockerau und dem Korneuburger Tennisverein durchgeführt. Durch die unterschiedlichen Tätigkeitsfelder konnte die Zusammenarbeit mit Korneuburger Unternehmen erweitert werden, es war u.a. möglich, auch Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen einzusetzen.

Das Projekt Schmiede – Zukunft und Arbeit, das sich aus dem vom AMS und der Stadtgemeinde Korneuburg finanzierten Vorgängerprojekt „Alte Schmiede“ entwickelt hat, wird von Projektleiterin Alexandra Wohlers und Stellvertreterin Patrizia Lindner geleitet. Das Ziel ist, Menschen nach langer Arbeitslosigkeit durch entsprechende unterstützende Maßnahmen eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Durch die enge und besonders gute Zusammenarbeit mit dem AMS Korneuburg und die finanzielle Unterstützung durch das AMS Niederösterreich, der Stadtgemeinde Korneuburg und dem Land NÖ konnte das Jahr 2022 erfolgreich abgeschlossen werden.

