Das war 2019 im Bezirk Korneuburg.

Tod im Rad-Anhänger.

Anfang August kommt es auf der B 19 bei Perzendorf zu einem tragischen Unfall. Ein Autofahrer übersieht in der Dämmerung eine Radfahrerin, die in einem Fahrradanhänger ihre beiden kleinen Kinder (ein und vier Jahre) transportiert. Die Kinder überleben den Unfall nicht. Im Dezember müssen sich Mutter und Unfalllenker wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Die vom Schicksalschlag schwer gezeichnete Mutter wird zu 200 Stunden Sozialarbeit verurteilt, der Lenker weist jede Schuld von sich und bekommt eine teilbedingte Geldstrafe von 28.000 Euro. Das Urteil gegen den Autofahrer ist nicht rechtskräftig.

Couragierte Lebensretter.

Alexander Neunteufel aus Großmugl prallt Ende August mit seinem Auto gegen einen Baum. Der 19-jährige wird eingeklemmt, gleichzeitig beginnt der Motorraum seines Pkws zu brennen, der Rauch dringt in die Fahrgastkabine. Seine Leben verdankt der junge Mann couragierten Ersthelfern, die zufällig vorbeikommen. Motorradfahrerin Angela Klier aus Baden schlägt mit einem Ast die Beifahrerscheibe ein und bleibt trotz des sich ausbreitenden Feuers bei dem Verunfallten. Peter und Karin Unger aus Senning rasen nach Haus und holen einen Feuerwehrlöscher, mit dem die Flammen schließlich gelöscht werden können. Alexander überlebt schwer verletzt, wird aber keine Folgeschäden davontragen.

ÖVP holt Stockerau.

Am 26. März fährt die ÖVP in Stockerau einen historischen Wahlsieg ein: Sie löst nach 74 Jahren die SPÖ als Regierungspartei ab. Bei den Neuwahlen, die Ende 2018 nach dem Rücktritt von SP-Bürgermeister Helmut Laab durch die ÖVP und die FPÖ losgetreten wurden, holt sich die ÖVP sechs zusätzliche Mandate und damit 18 der 37 Gemeinderatssitze. Die SPÖ verzeichnet herbe Verluste; sie büßt sechs Mandate ein. Auch die FPÖ, der frühere Arbeitspartner der SPÖ, verliert ein Mandat und stellt nun drei Gemeinderäte. Die Grünen legen zu und besetzen nun fünf anstatt der früheren drei Mandate. Der ÖVP gelingt es nach den Wahlen, einen Dreierpakt mit der SPÖ und der FPÖ zu schließen. Die Grünen wollen nicht einsteigen und bleiben in der Oppositionsrolle.

Schüsse auf S3.

Es ist ein Fall, der schockiert: Am 27. Mai schießt ein 28-jähriger Mann bei der Fahrt auf der Weinviertler Schnellstraße S3 auf den Pkw eines 55-Jährigen. Provokationen sind der Tat vorangegangen. Der 28-Jährige verliert daraufhin die Beherrschung und schießt bei hohem Tempo auf den Wagen des 55-Jährigen. Das Projektil schlägt auf Kopfhöhe ein, der 55-Jährige bleibt unverletzt. Die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf, im September wird ein Gerichtsurteil gefällt: Der Schütze wird nicht rechtskräftig zu elf Jahren Haft verurteilt, die Geschworenen befinden einstimmig auf Mordversuch.

Jahrhundertunwetter.

Ende Juni kämpfen die Feuerwehren der Gemeinde Ernstbrunn gegen die Wassermassen: 70 Millimeter an Regenwasser prasselt in nur 20 Minuten auf die Erde nieder. „Eine 100-jährige Unwetterkatastrophe, ich habe so etwas noch nie erlebt“, so ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl. Umgestürzte Bäume, überflutete Keller, mit Schlamm gefüllte Regenwasserkanäle, Vermurungen und zerstörte Wohnbereiche fordern die Einsatzhelfer.