ENZERSFELD, KÖNIGSBRUNN

Aus für „Lego-City“. Für das Bauprojekt in den Sätzweingärten, aufgrund der Modellansicht von den Anrainern „Lego-City“ getauft, fällt im Jänner der letzte Vorhang. Anrainerin Claudia Koch von der Bürgerinitiative gegen das Projekt entdeckt im Zuge einer Akteneinsicht, dass das Bauansuchen in erster Instanz abgelehnt wurde. „Wir hoffen, dass das jetzt das endgültige Aus für diese Wohnhausanlage ist“, erklärt sie damals. Natürlich sei auch den Beteiligten der Bürgerinitiative klar, dass die Fläche von über 8.000 Quadratmeter irgendwann verbaut wird, „aber bitte passend zur Umgebung“, so Koch. Ein Hauptkritikpunkt von Anrainern und Politikern ist, dass es zwischen den geplanten 26 Häusern kaum Grünflächen gegeben hätte, nur begrünte Garagendächer. Weiters hätte das Projekt nicht ins Ortsbild gepasst. Zudem gibt es auch Bedenken, dass die Infrastruktur der Gemeinde den schnellen Bevölkerungszuwachs nicht verkraften könnte. „Am 23. Dezember wurden alle Bauanträge laut Beschluss zurückgewiesen“, erklärt ÖVP-Ortschef Gerald Glaser. Als Grund nennt er „einen Formfehler mit allerdings gravierenden Folgen.“ Denn: Die ursprünglich vorhandenen drei Grundstücke waren in kleinere Parzellen aufgeteilt worden, nur fehlten in den Bauanträgen sämtliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte.

GROSSMUGL

Corona legt Gemeindeamt lahm . Das Coronavirus greift im März immer mehr um sich und macht auch vor den politischen Einrichtungen nicht Halt. So muss das Großmugler Gemeindeamt Anfang des Monats zugesperrt werden. ÖVP-Bürgermeister Karl Lehner und seine Mitarbeiter sind in Quarantäne. Teile der Belegschaft, darunter auch der Ortschef selber, werden negativ getestet, dürfen das Haus aber weiterhin bis 17. März nicht verlassen. Lehner versucht, möglichst viele Angelegenheiten telefonisch zu erledigen. „Die Termine muss ich alle absagen“, bedauert er damals. Dabei würden wichtige Besprechungen, wie jene zum Rechnungsabschluss und zum Nachtragsvoranschlag oder auch die Vorstandssitzung, auf der Agenda stehen. „Das liegt jetzt alles auf Eis“, veranschaulicht er die Folgen der häuslichen Quarantäne.

ERNSTBRUNN

Ärger über Baumfällungen. Die grüne Oase im Zentrum von Ernstbrunn muss der Neugestaltung des Hauptplatzes weichen – aber nicht grundlos: Aus Sicherheitsbedenken werden im April die mehr als 130 Jahre alten Linden umgeschnitten. „Ich bin verantwortlich, ich hafte für alle Vorkommnisse und kann nicht gegen die Expertengutachten handeln“, betont ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl nach Kritik der Bewvölkerung. Er versichert, dass es Neuplanzungen geben wird. Es gibt viel Aufregung in der Bevölkerung, etwa beim 80-jährigen Robert Pohler.

Ein Unbekannter bastelt aus den Astresten der Ernstbrunner Linden ein kleines Kreuz und steckt es in den Wurzelstock. Christelli

Der langjährige Obmann des Verschönerungsvereins hat 54 Jahre aus dem Geschäft auf die Bäume geschaut und oft den Schatten gesucht: „Mir tut es sehr weh, dass die Bäume weg sind.“ Gangls Telefon läuft während der Schlägerungsarbeiten heiß. „Bis Sonntag hatte ich rund 80 Kontakte per Telefon, Mail oder WhatsApp. Teilweise Anfragen, aber auch wüste Beschimpfungen und fiese Behauptungen“, berichtet der Bürgermeister. Auch in der NÖN-Redaktion gehen etliche Anrufe ein. Gangl erklärt den Kritikern: „Es gibt für jeden Baum eine Expertise von Fachleuten, und schon 2018 mussten einige Bäume wegen Gefahr in Verzug weggeschnitten werden“, begründet er die Maßnahmen.

STOCKERAU

„Schwarzer Elefant“ sperrt zu. Es ist eine Entscheidung, die der Wirtsfamilie Karl alles andere als leicht fällt: Im August schließt sie ihr Traditionsgasthaus „Zum schwarzen Elefanten“, der Arbeitsalltag ist für sie nicht mehr zu stemmen. „Wir haben gerade jetzt, in den letzten Wochen, erkannt, dass ein entschleunigteres Leben mit weniger Arbeit und weniger Stress auch sehr schön sein kann“, so Josef und Angela Karl, die nach der Lockdown-Zeit Gewissheit über das Aus finden. Nur die neun Gästezimmer werden weiter angeboten. Eigentlich will die Familie ihre Entscheidung mit einem letzten Fest im Mai besiegeln und das 160-jährige Bestehensjahr des Betriebs feiern, doch Corona macht diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Die Wirtsfamilie verabschiedet sich dann im Sommer mit zwei Flohmärkten von ihren Stammgästen.

GROSSRUSSBACH

Happy-End für Bildungshaus . Der Wirtschaftsrat der Erzdiözese Wien beschließt im Juni, das mit einem Tiroler Hotelunternehmer in Verhandlung stehende Betreiberkonzept für das Bildungshaus Schloss Großrußbach im Weinviertel nicht umzusetzen. Alle Kontrollgremien der Erzdiözese sprechen sich zuvor gegen das Projekt aus. Es hätte vorgesehen, die dringend nötige Sanierung des derzeit als diözesanes Bildungshaus genutzten Schlosses auf Kosten der Erzdiözese durchzuführen. Das Tiroler Unternehmen hätte dann als Pächter die Immobilie als Seminarhotel mit katholischer Prägung fortführen sollen. Ein Beginn der Sanierungsarbeiten war ursprünglich für den Herbst 2020 vorgesehen.

Rettung für das Bildungshaus: Die Zukunft soll mit einem Bildungszweig und einem Hotelbetrieb gesichert sein. Christelli

Nach Ansicht des Wirtschaftsrates ist die Amortisation der Investition zu unsicher und daher das Risiko der Erzdiözese unverantwortlich groß, einen großen Teil der Bausumme von mindestens 8,5 Millionen Euro – aus Kirchenbeitragsmitteln zu bestreiten – zu verlieren. Im Dezember gibt es bei den Beteiligten Aufatmen: Die Erzdiözese verkündet die Gründung der „Bildungsakademie Weinviertel“, und auch die Verhandlungen um ein Hotelkonzept werden wieder aufgegriffen. Für diese Pläne gibt es viel Zuspruch, auch von der Gemeinde.

STOCKERAU

Ärger über B4-Kontrolle. „Das ist Abzocke!“, sind sich viele NÖN-Leser einig. In den Sommermonaten flattern zahlreichen Autofahrern Zahlungsaufforderungen von jeweils 276 Euro ins Haus, da sie am Grundstück beim ehemaligen Holland Blumen Mark gewendet oder gehalten haben. Eine Besitzstörungsklage nach der anderen wird verhängt, die Empörung bei den Autofahrern ist groß. „Das ist ein Geschäftsmodell!“, lautet die Kritik.

Für das Befahren dieses Privatgrundes an der B4 wurden Strafen verhängt. Höberth

Der Besitzer des Grundstücks, Robert Pfandler, steht zu den Kontrollen: „Ich lade alle herzlich ein, sich einen Tag auf die Liegenschaft zu stellen.“ Rund 100 Fahrzeuge am Tag hätten unerlaubterweise das Grundstück befahren, zudem sei der Grund massiv verschmutzt worden. Deshalb entschließt er sich, einen Schlussstrich zu ziehen und scharfe Kontrollen einzuführen. „Es hat sich herumgesprochen, ich sehe den Effekt“, sagt Pfandler.

Nachdem das Fahrverbotsschild als zu unauffällig kritisiert wird, rüstet Pfandler nach: Weitere Fahrverbotsschilder und eine Betonleitwand werden errichtet, damit für die Fahrer klare Verhältnisse herrschen. Es hätten sich dennoch nicht alle Lenker davon abhalten lassen, den Grund zu befahren, sagt Pfandler im NÖN-Gespräch.

MAISBIRBAUM

Rätsel um Tote. Der Tod von zwei älteren Personen in Maisbirbaum sorgt im August für große Aufregung, die Hintergründe bleiben ein Rätsel: Am 11. August werden die Einsatzkräfte in den kleinen Ort Maisbirbaum gerufen, ein 83-Jähriger und seine 78 Jahre alte Lebenspartnerin werden tot im Schlafzimmer aufgefunden. Das Haus war von innen versperrt. Ein Familienmitglied soll die Leichen entdeckt haben.

Die Umstände, wie die Personen zu Tode gekommen sind, sind zunächst völlig unklar, die Tatortgruppe findet weder Einbruchs- noch Kampfspuren. Auch wurden keine offensichtlichen Hinweise auf Verletzungen an den beiden Körpern gefunden. Eine gerichtsmedizinische Obduktion ergibt, dass eine Gewaltanwendung ausgeschlossen werden kann. Nach einer chemischen Untersuchung durch die Gerichtsmedizin ist dann aber klar: Eine Kohlenmonoxidvergiftung war die Ursache für den Tod des Paares, wie die Landespolizeidirektion NÖ mitteilt. Erst später kommt heraus, dass die Gastherme gut gewartet war, deshalb rückte für die Ermittler immer mehr der Pkw des Ehepaares ins Visier. Wie die Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt, besteht der Verdacht, dass der Mann das Auto in der Garage abgestellt hat, aber den Motor laufen ließ. Über ein Loch in der Wand sollen die Abgase ins Schlafzimmer gelangt sein. Bis zu 40 Stunden könnte der Motor gelaufen sein, heißt es. Endgültige Klarheit über die Todesumstände des betagten Paares sollte dann ein weiteres Gutachten der Experten bringen.

KORNEUBURG

Neue Abfahrt. Seit 20 Jahren ist eine dritte Anschlussstelle an die A22 ein Thema. Bisher scheiterte das Projekt an der Finanzierungsfrage, im Oktober ist man der Realisierung – mit der frühestens 2026 zu rechnen ist – aber einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Die Anschlussstelle Korneuburg Donau, wie der Arbeitstitel lautet, ist in die Wege geleitet. Voraussetzung war die Unterstützungszusage vom Land NÖ. Auch der Miteigentümer des Weftareals, die Firmengruppe SIGNA, wird einen finanziellen Beitrag leisten. Die neue Autobahnabfahrt soll nicht nur der Erreichbarkeit des neues Stadtentwicklungsgebiets mit der Werft Rechnung tragen, sondern auch das Stadtzentrum vom Verkehr entlasten.

Für die Anschlussstelle gibt es sieben Varianten mit Nebenvarianten. Diese Lösung, genannt „G“, kristallisiert sich als Auswahlvariante heraus. Asfinag (Kiener Consult)

Rund 17 Millionen Euro wird die Anschlussstelle Donau kosten, zehn Millionen Euro bleiben der Stadtgemeinde, die sich ihren Anteil im Rahmen einer Drittelfinanzierung mit dem Land NÖ und SIGNA teilen wird. Den Rest trägt die Asfinag.

Gegen die Stimmen von Grünen und NEOS wird die Absichtserklärung zwischen Stadtgemeinde und Asfinag betreffend der Abfahrt Donau im Gemeinderat beschlossen. Die Grünen fürchten im Falle einer Realisierung 10.000 Autofahrten mehr durch die Stadt. Außerdem liege der Bau zum Teil in einem Natura-2000-Gebiet. Den Grünen-Antrag, die Flüssigkeit des Kfz-Verkehrs durch Reduktion des innerstädtischen Verkehrs zu erreichen, unterstützen nur die NEOS. „Die Abfahrt ist ein Teil des Konzepts, den Verkehr flüssig zu halten“, kontert ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp die Kritik. Die NEOS stören sich an der Mitfinanzierung durch SIGNA, Sabine Tröger: „Die Frage ist, was SIGNA dafür haben will.“

SIERNDORF

Doppler sperrt zu. Am 25. November 2020 hätte der Doppler-Heurige das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Es kommt jedoch nicht mehr dazu, wie Ende Oktober verkündet wird: Das beliebte Lokal schließt für immer die Pforten. Nicht die Corona-Pandemie trägt Schuld an der Schließung, sondern der Umstand, dass die Juniorchefinnen Christina und Susanne Doppler andere Lebensinteressen verfolgen und sich beruflich anders orientieren wollen. Die Seniorchefs Christine und Leopold Doppler sind stolz auf ihre Töchter: „Wir unterstützen unsere Kinder zu 100 Prozent auf ihrem neuen Weg und freuen uns, dass sie einen neuen Wirkungsbereich gefunden haben.“ ÖVP-Ortschef Gottfried Muck zeigt sich betroffen: „Schade, dass Familie Doppler ihr Lokal nicht mehr betreiben wird. Die ganze Bevölkerung und auch ich haben dort viele schöne Stunden verbracht.“

Der beliebte Doppler-Heurige schließt die Tore. privat

Eigentlich war die Schließung erst mit Ende des Jahres 2020 geplant und sollte bei einer 25-Jahr-Feier am 15. November verkündet werden, aber die Pandemie macht Familie Doppler einen Strich durch die Rechnung: „Da größere Feste derzeit nicht stattfinden können, haben wir uns entschlossen, das Lokal sofort zu schließen“, so Christine Doppler. Wie es mit der Lokalität weitergehen wird, ist unklar. „Es wird auf keinen Fall vermietet oder verpachtet. „Wir suchen einen Käufer, der mit viel Herz und Verstand übernimmt, und wir sind sicher, dass auch ein neuer Besitzer große Unterstützung bei den Einwohnern finden wird“, meinen die Dopplers unisono.

LEISERBERGE

Einbußen für Regiobahn. Auch der Regiobahn Leiserberge spielt das Coronajahr übel mit, wie eine Bilanz im November verrät. Das publikumsstärkste Oldtimertreffen des Weinviertels „auf Schiene und Straße“ muss wegen des Lockdowns im Frühjahr abgesagt werden, ein Saisonstart ist erst am 4. Juli möglich. Dann folgen drei Wochenenden mit Schlechtwetter. „Diese Saison ist zum Vergessen, wir werden sie aber nicht so schnell vergessen“, seufzt Regiobahn-Geschäftsführer Johann Narrenhofer. Laut Corona-Verordnungen müssen die Reisenden mit Maske im Zug und im Naturparkbus sitzen, was auch einige Ausflügler abgeschreckt haben dürfte.

Die Bilanz der Covid-19-Saison ist daher enttäuschend: Wurden 2019 noch 6.367 Fahrgäste gezählt worden, so sind es in der verkürzten Saison 2020 nur 2.908 Reisende, die den Erlebniszug Leiserberge genutzt haben. Wirtschaftlich ist das Jahr 2020 im Personenverkehr eine mittlere Katastrophe. „Unsere Waggons sind fast nur ungenutzt herumgestanden. Einen einzigen Sonderzug konnten wir fahren – alle anderen bestellten Züge wurden von den Kunden wegen der Corona-Maßnahmen abgesagt“, so Narrenhofer gegenüber der NÖN.

