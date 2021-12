Das war das Jahr 2021 im Bezirk Korneuburg

Wohnhaus komplett zerstört, ein Toter

Sechs Verletzte und ein Toter lautet die Bilanz einer verheerenden Explosion Ende Jänner in Langenzersdorf (Bild oben). Betroffen ist ein Mehrparteienhaus in der Schulgasse. Die Explosion ist so laut, dass sie sogar in Klosterneuburg und in Gerasdorf zu hören ist.

Durch die enorme Wucht der Detonation werden massive Betonteile der Wände und der Decke weggeschleudert, die umliegende Häuser und geparkte Autos erheblich beschädigen. „Es hat ausgeschaut, als hätte eine Bombe eingeschlagen“, schildert ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser seine ersten Eindrücke.

Als die Feuerwehr eintrifft, steht der obere Gebäudeteil in Vollbrand. Eine Person auf einem Balkon im vierten Stock muss mit der Drehleiter gerettet werden.

150 Feuerwehrmitglieder stehen im Einsatz. Unterstützung bekommen die Langenzersdorfer Florianis von ihren Kollegen aus Bisamberg, Korneuburg, Gerasdorf und Stockerau. 32 Soldaten des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg rücken zum Assistenzeinsatz aus, das Geschehen wird aus der Luft überwacht.

Das große Thema ist die Zugänglichkeit zum Gebäude“, sagt der Langenzersdorfer Feuerwehr-Kommandant und Einsatzleiter Stefan Janoschek. Um das Gebäude komplett zu evakuieren, müssen sämtliche Wohnungen durchsucht werden, „teilweise sind sie komplett verraucht“, so Janoschek.

Sechs Verletzte, darunter eine Person schwer, werden in Sicherheit gebracht. Stunden später wird dann auch ein Toter aus dem Schuttkegel geborgen. Die Vermutung, dass es sich dabei um den vermissten Wohnungsinhaber handelt, in dessen Wohnbereich die Explosion war, wird bei der Obduktion bestätigt.

Sofort rollt eine große Hilfswelle an: Die Fleischerei Dormayer versorgt die Einsatzkräfte mit Leberkässemmeln, die Seewirtin kocht für die Menschen, die ihre Wohnungen verlassen müssen und zunächst im Festsaal der Gemeinde untergebracht sind. Gemeinde und die „Initiative LE“ richten ein Spendenkonto ein, es gibt auch eine Flut an Sachspenden. Drei Tage nach der Explosion sind alle Hausbewohner untergebracht.

Die Bewohner der Stiege 3 sind die ersten, die wieder in ihre Wohnungen ziehen können. Stiege 2 ist teilweise nutzbar, Stiege 1 muss hingegen völlig abgerissen werden.

Laut den Ermittlungen ist die Verbindung der Therme mit der Gasleitung manipuliert worden. Die Anschlussmutter sei absichtlich abgeschraubt worden, um Gas ausströmen zu lassen. Dies dürfte der 59-jährige Mieter, der schließlich auch eindeutig als der Tote identifiziert wird, bewusst verursacht haben.

Gerasdorf und Hagenbrunn gegen ausufernden Autohandel

Bei der Februar-Sitzung des Gerasdorfer Gemeinderats fällt eine Entscheidung für die künftige Nutzung des zwei Hektar großen Areals nahe der Brünner Straße, das an Hagenbrunn grenzt und ein Autoplatz ist. „Wir haben eine Bausperre für zwei Jahre beschlossen, mit dem Ziel, in dem Gebiet eine Struktur für Betriebe mit Arbeitsplätzen zu schaffen“, sagt der Gerasdorfer SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Die vielen Autoplätze sind ihm und Hagenbrunns Bürgermeister Michael Oberschil ein Dorn im Auge. Ziel ist ein Vorgehen gegen die „Autotandler“, um das Gebiet optisch freundlicher zu gestalten.

Leobendorf – Initiative für die Kellergasse

Acht Familien schließen sich Anfang April zu einer Bürgerinitiative zusammen. Gemeinsam will man sich für den Erhalt des charakteristischen Ortsbildes einsetzen. Insbesondere steht der Schutz „erhaltenswürdiger Altortgebiete wie typische Kellergassen, die einst das kleine Dorf auszeichneten“ am Programm der Initiative, und da geht es in erster Linie um die Sonnwendgasse. Man fürchtet, dass dort drei Weinkeller verkauft werden und einem Wohnhaus auf 108 Quadratmeter Grundfläche weichen müssen; die Initiative pocht auf einen Ensembleschutz der Kellergasse, laut ÖVP-Bürgermeisterin Magdalena Batoha besteht in der Sonnwendgasse aber seit 1984 die Widmung Bauland-Wohnengebiet.

Mit Rauch gegen den Frost

Die Rückkehr des Winters im April mit Nachttemperaturen bis minus fünf Grad lassen die Obstbauern um ihre Ernte zittern. Im Jahr 2020 hatten sieben Frostnächte laut dem Obmann des Vereins „Weinviertler Marille“, Hermann Wittek, die Ernte frühzeitig vernichtet. Bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt wird in den Obstgärten „geräuchert“. Paraffinkerzen oder Stroh erzeugen den nötigen Rauch, der die Plantagen vor dem Frost schützt. Die meisten Kulturen überstehen auf diese Weise die kalten Nächte recht gut.

Trick der Obstbauern: Der Rauch von den Paraffinkerzen bietet den Obstkulturen etwas Schutz gegen den verspäteten Frost. privat

Stockerau: Anrainer pochen auf Lösung für Heidstraße

Die Heid-straße ist lang und schmal. Lkw der umliegenden Unternehmen befahren die Route seit vielen Jahren, Tempo 30 werde oft ignoriert, kritisieren Anrainer im Frühjahr. Am Ende der Straße entsteht zudem ein neuer Wohnbau, der weitere Autos bringen wird. Die Anrainer fordern ein Verkehrskonzept, eine Entlastung. Ein Einbahnsystem könnte auch einen Radweg möglich machen. ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl verspricht gemeinsam mit Bezirksverwaltungsbehörde und Polizei eine Lösung. Teil davon: ein mobiles Radargerät.

Trinkwasser verkeimt

Seit Monaten müssen die Sierndorfer Bewohner verkeimtes Trinkwasser abkochen, der Unmut in der Bevölkerung wächst im Jänner. Warum das so lange dauert, erklärt der Wassermeister der Gemeinde, Harald Plattner: „Die Wasserversorgung in Sierndorf ist auf vier Behälter mit insgesamt 1.400 Kubikmetern Fassungsvolumen aufgeteilt. Das Rohrnetz ist 77 Kilometer lang.“ Das Wasser kommt aus Stockerau und wird ab der Übergabestelle chloriert. Es dauert bei der Größe des Rohrnetzes und der Behälter, bis das Chlor verteilt ist, und zu den Hausanschlüssen kommt. Woher die Verunreinigung kommt, ist unklar. Erst im Februar ist das Wasser wieder keimfrei.

Kindergarten-Neubau in Ernstbrunn steht unter Wasser

Ein defekter Heißwasserspeicher verursacht einen Schaden von rund 250.000 Euro im Kindergarten. „Rund drei Zentimeter hoch stand das Wasser und rann uns beim Eingang entgegen“, erzählt Leiterin Elisabeth Kraft-Wegerth. ÖVP-Bürgermeister Horst Gangl organisiert rasch die Unterbringung der vier Gruppen. Sie finden Platz in der Schule und im alten Kindergarten, das „Ernsti-Nest“ wird in das Pfadfinderheim verlegt. Das im September 2020 in Betrieb genommene Gebäude mit 1.200 Quadratmetern hat 2,42 Millionen Euro gekostet. Das Wasser zerstört 400 Quadratmeter Parkett, in den Betonboden werden 120 Löcher gebohrt, um den Unterbau zu trocknen.

Roadrunner-Szene trifft sich in Stockerau

Am Pfingstsonntag im Juni wird Stockerau zum Hotspot der Roadrunner-Szene. Rund 600 Fahrzeuge werden im gesamten Stadtgebiet gezählt, 300 alleine vor der Kaiserrast. 13 Polizeistreifen der Landespolizeidirektion NÖ sind im Einsatz, Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien führen außerdem Lärmmessungen an der Wiener Stadtgrenze durch. Verboten sind Treffen wie diese nicht, jedoch stehen Gesetzesübertretungen dabei an der Tagesordnung: In Stockerau werden zwölf Organstrafverfügungen ausgestellt sowie 59 Anzeigen erstattet, auch aufgrund der Nichteinhaltung der Covid-19-Schutzmaßnahmen. Es kommt zu den üblichen Übertretungen, wie vorsätzliche Fehlzündungen, Driften oder Reifenquietschen, jedoch zu keinen sicherheits- oder kriminalpolizeilich relevanten Sachverhalten. Weiters werden zehn besondere Überprüfungen bei der Landesregierung NÖ angeregt. „Wir beobachten die Szene sehr genau“, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager.

Neue Pläne für Werftareal

In den nächsten zehn Jahren soll mit einer Gesamtinvestition von einer halben Milliarde Euro auf dem 15 Hektar großen Werftareal ein neuer Stadtteil mit Wohnungen für rund 1.500 Menschen entstehen. Außerdem bleibt Fläche für Kultur, Freizeit und Arbeiten. Die visualisierten Pläne präsentieren Signa-Holding-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber und ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp.

Löwenstein

Täter rasch gefasst

Als die Kaufleute Ludwig und Hildegard Kandler im August, wie jeden Mittwoch, um 6.30 Uhr das Familienkaufhaus Kandler in Niederhollabrunn aufsperren, rechnen sie nicht damit, dass sie noch Opfer eines Überfalls werden. „Als aber eine dubiose Gestalt mit Sturmmaske am Kopf und Messer in der Hand kurz nach elf Uhr ins Geschäft geschlichen kam und meine Mutter Hildegard mit den Worten ‚Lade auf‘ bedrohte, war uns sofort bewusst, in was für eine brenzlige Situation wir hier geraten waren“, erzählt Ludwig Kandler.

Mit lautstarken Zurufen versuchen die beiden, den Ladendieb aus dem Geschäft zu vertreiben – dieser lässt sich davon aber nicht abschrecken. Schließlich gelingt es ihm, den Inhalt einer halb geöffneten Kassa auszuräumen und sich mit der Beute im Wert von 50 Euro auf die Flucht zu begeben. „Ich habe sofort die Polizei kontaktiert und mir wurde dazu geraten, den Kriminellen mit einem gesunden Sicherheitsabstand zu verfolgen“, berichtet Kandler.

Nach seinem Anruf treffen vier Stockerauer Polizeistreifen ein, die sich auf die Suche nach dem Verdächtigen machen. Wenige Minuten später wird der Kriminelle gefasst und ins Stockerauer Polizeirevier gebracht. Es soll sich bei dem Ladendieb um einen 15-jährigen Wiener handeln: „Es war uns nicht möglich, irgendein Motiv bei der ganzen Sache zu erkennen“, heißt es.

Windräder in Leitzersdorf stehen still

Schon lange haben sich die vier Windräder in Leitzersdorf nicht bewegt. Im Juli erklärt ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf, dass die Räder, die im Jahr 2000 errichtet wurden, wegen der ursprünglich genehmigten 20-jährigen Betriebsdauer abgebaut werden müssten. Diese Dauer kann aber um fünf Jahre verlängert werden. Der neue Eigentümer will sie 2022 in Betrieb nehmen.

Zusätzlich zu den bestehenden Rädern gibt es Bemühungen, weitere Windräder aufzustellen. Die EVN will ein Projekt auf der Fläche in Richtung Niederhollabrunn wieder vorantreiben. Hopf bewertet die Bemühungen: „An sich würde das für die Gemeinde zusätzliche Einnahmen bringen, aber die Errichtung von inzwischen wesentlich höheren Windrädern erfordert unbedingt die Zustimmung der Bürger. Der Gemeinderat hat grundsätzlich beschlossen, mit der EVN in Verhandlungen zu treten. Voraussetzung wäre eine bindende Bürgerbefragung.“

Der Niederhollabrunner Bürgermeister Jürgen Duffek (ÖVP) ist wenig erfreut über die Entwicklung und betont, dass es schon vor fünf Jahren Arbeitsgespräche dazu gegeben hat. „Damals zeigten mir aber zwei negative Abstimmungen, dass die Niederhollabrunner Bürger nur minderes Interesse an einem Ausbau der Windenergie haben, weshalb ich beschloss, mich an der Richtungslinie der Bürger zu orientieren und diese Thematik vorerst auf Eis zu legen.“

Schulzubau in Harmannsdorf wird eröffnet

Im Winter 2019/2020 ist, deutlich verspätet, mit den Bauarbeiten für den dringend nötigen Zubau zur Volksschule in Harmannsdorf begonnen worden. In der Gemeinde befürchtet man, dass der Zubau nicht rechtzeitig zum Schulbeginn im Herbst fertig werden könnte, doch die Arbeiten werden früher als geplant abgeschlossen. „Das gesamte Gebäude ist sogar schon komplett gereinigt“, erklärt Baumeister und ÖVP-Gemeinderat Jan Salbrechter bereits Anfang Juli. Bereits zu Schulbeginn ziehen die Kinder in den 5,7 Millionen Euro teuren Anbau ein, der unter anderem sieben Klassen umfasst. Die Eröffnung erfolgt Ende September im Beisein von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

A22-Ausbau nur nach UVP

Große Freude herrscht über den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts im Mai, dass für den A22-Ausbau auf sechs Spuren eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Das Umweltministerium hatte sich ursprünglich gegen eine UVP ausgesprochen, wogegen die Stadt, der Verein „Bürgerinitiative: Tunnel und Grüner Übergang – A22“, die NÖ Umweltanwaltschaft, die Umweltorganisation „Alliance for Nature“ sowie Grünen-Umweltstadtrat Dietmar Pfeiler und seine Frau erfolgreich Beschwerde eingelegt hatten.

Die Asfinag bringt im Juli, kurz vor Fristende, gegen die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof sowie eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof ein. „Diese Maßnahme dient zur Erlangung der Rechtssicherheit“, betont Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla.

Nach Monaten des Wartens steht im November fest: Der Verfassungsgerichtshof hat die Beschwerde der Asfinag gegen den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss, abgewiesen. Begründung: „Spezifisch verfassungsrechtliche Überlegungen“ seien zur Behandlung der in der Beschwerde angeführten Fragen nicht notwendig. Gegen diese Entscheidung gibt es kein weiteres Rechtsmittel.

„Das ist für uns ein wichtiger Teilerfolg“, macht ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl bewusst. Josef Lehner, Sprecher der Bürgerinitiative „Tunnel und grüner Übergang“, die seit Jahren für eine UVP kämpft, schätzt die Entscheidung als richtungsweisend für alle Ausbauprojekte in Österreich ein: „Da ist etwas gelungen!“ Das stellt auch Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler, der als Privatperson rechtliche Schritte in dem Verfahren gesetzt hat, fest: „Diese Entscheidung hat eine über das A22-Projekt hinausgehende Bedeutung für die Asfinag.“

Jubel bei Bürgerinitiative und Stadt: Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet zugunsten einer Umweltverträglichkeitsprüfung bezüglich des geplanten Ausbaus der Donauuferautobahn. privat

Gegner der Bebauungsrichtlinie in Stockerau drohen mit Anzeigen

Im Juni machen die Gegner der geplanten Bebauungsrichtlinien in Stockerau ernst: An alle Gemeinderäte ergeht ein Schreiben ihres Anwalts. Die „Bürgerinitiative Zentrum“ droht dem gesamten Gemeinderat mit einer Anzeige, sollten die neuen Bebauungsbestimmungen beschlossen werden. Der Grund: Ein Beschluss sei in mehrerlei Hinsicht gesetzeswidrig. Die klare Meinung der Rechtsvertretung der Stadt: An der finalen Fassung der Richtlinien und dem Vorgehen lässt sich rechtlich nicht rütteln. Der Beschluss erfolgt in einer geheimen Abstimmung, von 30 anwesenden Mandataren stimmen 23 zu. Vier Vertreter der Initiative werden Anfang Juli bei der Landesregierung vorstellig; sie fordern, dass die Beschlüsse des Gemeinderats aufgehoben werden.

Aus für Pflegeheim in Gerasdorf

Aus dem Pflegeheim-Projekt, das im Rahmen des Generationendorfs entstehen hätte sollen, wird nichts. Das Land NÖ erteilt im Juni dem Vorhaben eine Absage. „Der Schock sitzt tief“, gesteht SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta. Schon jetzt seien 50 Prozent der Bevölkerung über 50 Jahre alt, erinnert er. Sogar die Flächenwidmung für das Pflegeheim hätte das Land schon erteilt. Der Grund für die Absage laut Land NÖ: Das Haus kann erst ab einer Größenordnung ab 140 Betten wirtschaftlich geführt werden, so groß sei der Bedarf in Gerasdorf aber nicht. Im Oktober gibt die SPÖ der ÖVP die Schuld für die Absage. Deren damaliger Landtagsabgeordneter Lukas Mandl wirft dem Bürgermeister vor, dass „er selbst das Pflegeheim verschlampt hat“.

Heuriger in Starnwörth schließt nach 20 Jahren

Überraschend teilt Gerti Pegler im Juni mit, den Familien-Heurigen sofort zu schließen. Über 20 Jahre war er in Starnwörth eine Topadresse. „Mein Arzt hat mir nach meiner Kur gesagt, dass ich Stress vermeiden soll, deshalb habe ich mich leider zu diesem schweren Schritt entscheiden müssen“, erläutert Pegler die Entscheidung. Mit Wehmut blickt sie zurück, man habe viele Aufs und Abs erlebt und zahlreiche Erinnerungen gesammelt „Wir haben das Wachsen der Gästefamilie hautnah mitbekommen“, sagt sie. Kleinere Veranstaltungen sind aber in Zukunft geplant.

Unwetter hinterlässt Spur der Verwüstung

Eine Unwetterfront überflutet im Juli Straßen und Keller der Marktgemeinde. Besonders betroffen neben Hausleiten (BIld) ist auch Gerasdorf. 29 Wehren stehen im Einsatz gegen die Wassermassen.

Eine Unwetterfront überflutet im Juli Straßen und Keller der Marktgemeinde. Besonders betroffen neben Hausleiten (BIld) ist auch Gerasdorf. 29 Wehren stehen im Einsatz gegen die Wassermassen. Bild: FF Pettendorf

Sierndorf – Hündin bemerkt Feuer

Hannes Weinhappel will es sich in seinem Wohnzimmer gemütlich machen, mit Familienhündin Susi auf dem Schoß. Aber diesmal ist alles anders: Aufgeregt bellend läuft die Hündin immer wieder zum Fenster. Weinhappel hält Nachschau und sieht, dass es am Nachbargrundstück brennt. Aus dem angebauten Lagerraum sprühen Funken, Rauchwolken steigen auf, die Nachbarn haben vom Ausbruch des Feuers noch nichts bemerkt. Die Feuerwehren Sierndorf, Oberolberndorf und Unterhautzental rücken an und stellen einen Brand und Rauch in einem Lagerraum fest. Nach kurzer Zeit kann „Brand aus“ gegeben werden. „Ohne unsere kleine Susi hätte dieser Brand viel schlimmer ausgehen können“, ist Anna Weinhappel stolz, die Susi vor sechs Jahren aus dem Tierheim geholt hat.

Spaltung in der ÖVP in Langenzersdorf

Vier Gemeinderäte treten im September aus der ÖVP-Fraktion aus: Peter König, Sigrun Bär, Martin Buresch und Alexander Schwinger agieren als freie Mandatare. Die Abtrünnigen nennen den „Stillstand“ innerhalb der Partei als Begründung, laut ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser haben die vier im Juli ihren Austritt erklärt, dann aber widerrufen. Wegen fehlendem Vertrauen werden sie deshalb ausgeschlossen.

Markus Deim schließt Zweitordination in Leitzersdorf

Ab Jahreswechsel ordiniert der Mediziner Markus Deim nur noch in Niederhollabrunn, seine Ordination in Leitzersdorf gibt er auf. Deim fällt der Entschluss im Oktober nicht leicht: „Ich trage mich schon länger mit dem Gedanken. Die medizinischen Anforderungen sind stark gestiegen, ich kann in Leitzersdorf nur einen kleinen Teil meiner Möglichkeiten anbieten.“ Leitzersdorf hat keinen Anspruch auf eine Kassenpraxis; die Räumlichkeiten können aber von anderen Fach- oder Wahlärzten genutzt werden, eventuell auch wieder als Zweitordination.

1.709 Personen geimpft

Die erste Pop-up-Impfaktion im November ist mit 1.250 Stichen eine bemerkenswerte Leistung von Stockeraus Stadtarzt Amir Baradar und seinem Team mit 40 Personen. Umso erstaunlicher ist die Steigerung beim zweiten Termin im Dezember im Blabolil-Heim: In fünf Stunden werden in elf Impfstraßen exakt 1.709 Personen geimpft.

Mikysek

Hagenbrunn – Ziesel bremsen Schulbau

Im Bereich vor dem Sportplatz soll die neue Volksschule errichtet werden. Im Rahmen der Voruntersuchungen für die Umwidmung des Grundstücks ist 2020 eine Zieselpopulation auf dem Baugrund bekannt geworden. Der Plan, die 25 Tiere umzusiedeln, scheitert im Oktober. Die Tiere müssen aus dem Gebiet vergrämt, also vertrieben werden, um sich am Nachbargrund, der kein Eigengrund der Gemeinde ist, anzusiedeln. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten: „Durch die massive Verzögerung des Bauprojekts muss aufgrund der enorm gestiegenen Rohstoffpreise mit Mehrkosten von 30 bis 40 Prozent gerechnet werden, und das bei einem Projekt in Millionen-Euro-Höhe“, ist Bürgermeister Michael Oberschil (ÖVP) fassungslos.

Notdurft vor Kirche Ernstbrunn verrichtet

Ein böses Erwachen erlebt Kaplan Siegfried Bamer: Als er von seinem Zimmerfenster aus das Wetter kontrolliert, fällt der Blick auch auf die Kirchentüre, und da erstarrt sein Gesicht, weil er davor Exkremente entdeckt. Ein bisher Unbekannter hat in der Nacht seine große und kleine „Notdurft“ vor dem Kircheneingang verrichtet. Der Kaplan entfernt die Hinterlassenschaften und säubert den Bereich, bevor die ersten Messbesucher kommen. In der Gemeinde herrscht Entsetzen über diese unappetitliche nächtliche Aktion.

BGL-Rücktritte: Neuwahlen in Leitzersdorf!

Am 16. November legen alle Mandatare der Bürgerinitiative Großgemeinde Leitzersdorf (BGL) mit ihrem Obmann Franz Schöber ihre Mandate im Gemeinderat zurück. Damit ist der Gemeinderat nicht mehr beschlussfähig und es müssen Neuwahlen ausgeschrieben werden. Schöber erwähnt vorerst noch: „Vielleicht gibt es ja noch Alternativen.“ Doch die Rückkehr-Frist von einer Woche verstreicht.

ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf vermisst Vorschläge der BGL. privat

Von Alternativen weiß ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf nichts: „Bis jetzt gibt es keine Vorschläge von Schöber, meine Telefonnummer kennt er ja. Er hat mich ja auch vorher nicht über den geplanten Rückzug der BGL informiert.“

Nach Ablauf der Rückkehrfrist bricht Schöber sein Schweigen. Er macht diesen Schritt vor allem an den diversen potenziellen Bauvorhaben in der Gemeinde fest: „Ich war immer für ein kontrolliertes Wachstum in unseren Gemeinden, aber nicht so, wie das Bürgermeisterin Sabine Hopf betrieben hat.“ Er nennt 19 zusätzliche Bauplätze an der Stockerauer Straße in Wiesen und die zwölf geplanten Wohnungen im Zentrum von Kleinwilfersdorf als Kritikpunkte.

Unkontrolliertes Wachstum kritisiert BGL-Chef Franz Schöber. privat

Unverständnis zeigen die anderen Parteien. SPÖ-Gemeinderat Josef Doppler ist ob der Entwicklung aufgebracht: „Das ist nicht das richtige Vorgehen. Jetzt kommt es zu einem unnötigen Stillstand in der Gemeindearbeit, wir verlieren wertvolle Monate.“ Leidtragende seien die Bürger.

In die gleiche Kerbe schlägt FPÖ-Gemeinderat Manfred Kreuzmann, der fragt: „Warum kann Schöber demokratisch erzielte Abstimmungsverhältnisse nicht akzeptieren?“ Auch die Bürger, mit denen er gesprochen hat, fänden die Vorgangsweise katastrophal.

Der neue ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Minnich wird von der Neuwahl-Nachricht ebenso überrascht. Die Partei werde mit Sabine Hopf in den Wahlkampf starten: „Mit ihr und ihrem Team sind wir gut aufgestellt.“ Die Entscheidung der BGL kann Minnich nicht nachvollziehen. „Es ist für mich komplett unverständlich, dass man in so schwierigen und angespannten Zeiten Wahlen vom Zaun bricht.“

„Die Palette“ in Bisamberg ist insolvent

Auf Betreiben eines Gläubigers wird im Dezember ein Konkursverfahren beim Landesgericht Korneuburg für das Kultlokal „Palette“ eröffnet. Wie es weitergeht, weiß Eigentümer Johannes Böck, in dessen Familienbesitz sich das Haus seit über 100 Jahren befindet, das an die Palette-Gastro Gmbh vermietet ist, selbst noch nicht. „Vielleicht schaffen die Mieter ja doch noch eine Vereinbarung mit den Gläubigern“, hofft er.

Gottfried Muck tritt ab

Sierndorfs ÖVP-Bürgermeister Gottfried Muck will sich nicht mehr mit den Oppositionsparteien streiten und rechtfertigen müssen. Anfang November reicht er nach acht Jahren als Bürgermeister seinen Rücktritt schriftlich ein. „Irgendwann einmal ist es genug und ich habe die Querelen satt. Jetzt bin ich 69 und es ist an der Zeit, meine Rente zu genießen“, sagt Muck.

Nach 27 Jahren im Gemeinderat wird Gottfried Muck die Rente genießen. Amtsleiter Ernst Kreuzinger wird der neue ÖVP-Bürgermeister. Schuhböck

Da die ÖVP die stimmenstärkste Partei der Gemeinde ist, kann sie auch den neuen Bürgermeister stellen. Die Partei einigt sich einstimmig auf den bisherigen Amtsleiter Ernst Kreuzinger als Mucks Nachfolger. Dieser wird bei der Gemeinderatssitzung Ende November einstimmig zum Bürgermeister gewählt. Er will auf mehr Kommunikation zwischen den Parteien setzen.

Weihnachtswunder für 150 Hühner in Roseldorf

Nachdem Nese Weinzinger von einem befreundeten Landwirt erfährt, dass er sich schweren Herzens von 150 seiner Hühner trennen muss, da diese nicht mehr genug Eier legen, ruft sie eine Aktion ins Leben, um die Tiere vor dem Tod zu retten. Nach Zusage von Familie Reibenwein, dass sie ihre Hühner gerne an gute schlachtfreie Plätze vergeben würde, setzt sich Weinzinger mit dem Verein „Rette (d)ein Huhn“ in Hundsheim in Verbindung. Alle 150 Hühner finden ein artgerechtes neues Zuhause, wo sie weiterleben dürfen.

Haube für Dreikönigshof

Küchenchef Martin Mocnik hat für den Stockerauer Dreikönigshof erstmals eine Haube von Gault&Millau erkocht. „Eine Haube war unser Ziel“, betont Thomas Hopfeld, der das Hotel führt, hier gemeinsam mit Miroslav Marasek, Johanna Hopfeld, Martin Mocnik und Jovanka Radovanovic.