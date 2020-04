Jak!-Team ist für Jugendliche da .

Ein wichtiger Ansprechpartner für Jugendliche ist auch in Corona-Zeiten das Streetwork-Team von Jak!: „Auch, wenn wir zur Zeit nicht in Stockerau, Langenzersdorf und Gerasdorf unterwegs sein können, sind wir trotzdem für unsere Zielgruppe zwischen 12 und 23 Jahren erreichbar“, so Leiter Franz Roth.