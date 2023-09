Korneuburger Musikschullehrer legten selbst Hand an

Beim Kunstfestival „Montmartre“ vor dem Korneuburger Rathaus gab’s nicht nur optisch etliche Kunstwerke zu bestaunen, auch akustisch war viel los. Lehrkräfte der Musikschule der Korneuburger Musikfreunde waren nicht nur mit ihren Schülern aktiv dabei, auch sie selbst „legten Hand an“ und man konnte das eine oder andere „Schmankerl“ hören.

Besonders bemerkenswert war die Jazz-Session der drei Lehrkräfte Raimund Aichinger, Gregor Aufmesser und Michael Schatzmann. Sie legten sich so richtig ins Zeug und improvisierten mit Eifer und großem Können am Saxofon, am Kontrabass und am Schlagzeug. Man sah ihnen an, dass sie selbst viel Freude dabei hatten.