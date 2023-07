Korneuburger Musikterrasse vibrierte zum Sound von „jazzlab“

Vom schwülstigen Südstaaten-Soul bis hin zum klassischen Jazz reichte das Programm von „jazzlab“, das in der Vorwoche - sozusagen als Premiere der diesjährigen „Sommerterrasse“ - über die Bühne der Korneuburger Musikbar ging. Es ist dies übrigens die zehnte Auflage dieses Konzertzyklus, die Organisator Martin Grünbeck anlässlich des Jubiläums deshalb unter dem Titel „10 Jahre Sommerterrasse – 10 Gigs“ stellte.

Hinter der Formation standen mit Walter Maderner, Andy Bartosh, Sascha Otto und Sylvain Deslandes durchwegs hochkarätige Profis, die das eher schwierige Fach „Jazz“ auch einem breiteren Publikum schmackhaft machen konnte. Das Auditorium war jedenfalls bis zum letzten Platz gefüllt und angesichts des Hit-Angebotes aus den Federn von Charlie Parker, Wes Montgomery, Herbie Hancock oder Stevie Wonder war die Zustimmung des Publikums dann auch frenetisch. Wie immer hieß es laut den städtischen Vorgaben aber: Um 22 Uhr ist Sperrstunde, was die meisten Fans so gar nicht verstanden.

Schon diesen Donnerstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr geht es mit dem nächsten Gig weiter. Die Sängerin und Komponistin Patrizia Ferrara lockt mit Songs rund um das Dolce Vita.