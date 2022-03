Jetzt handeln, zielsicher!

Die Aufregung war groß, als sich am Tag der Einführung des Wiener Parkpickerls die Auswirkungen auf den Bezirk zeigten. Und dabei gab es durchaus auch Überraschungen: Die (fast) flächendeckende Kurzparkzone in der Bundeshauptstadt trifft weniger die Parkdecks in Stockerau und Korneuburg, als vielmehr die Straßenzüge in Langenzersdorf und Gerasdorf in unmittelbarer Wien-Nähe.

Die erste Erkenntnis: Offenbar wollen sich doch einige Wiener die Kosten für das Parkpickerl sparen, indem sie ihr Auto im nahen Niederösterreich abstellen.

Sofort wurde Kritik laut, dass die Gemeinden nicht rechtzeitig reagiert hätten. Haben sie auch nicht. Im Nachhinein zeigt sich aber, dass die Entscheidung durchaus überlegt war. Ein Schnellschuss wäre einfach nicht zielsicher gewesen. Die ersten Tage haben gezeigt, wo Handlungsbedarf besteht. Und genau da müssen die Gemeinden jetzt ansetzen, und zwar rasch!

Langenzersdorf, Gerasdorf Wiener Parkpickerl: Kurzparkzone gegen verparkte Straßen?

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden