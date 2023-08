Der Pensionsschock nach dem Rücktritt währte nur kurz

Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass Josef Anzböck das Amt des Bürgermeisters an seinen Nachfolger Andreas Neubauer übergeben hat. Seitdem ist er auch etwas weniger in der Gemeinde zu sehen. Gegenüber der NÖN zog er Bilanz der ersten Monate als Polit-Pensionist.

„Ich fühle mich ausgezeichnet, ich habe nicht gedacht, dass ich so schnell abschalten kann“, sagt Anzböck. Dabei war der erste Monat ohne Funktion in der Gemeinde schon etwas schwierig, gibt er zu. Das Telefon stand meist still, „niemand braucht mich, an den Abenden keine Verpflichtungen, das war ungewohnt.“ Anzböck erlebte fast eine Art Pensionsschock.

Ein Vietnam-Urlaub kurz darauf brachte die Wende. „Es könnte nicht schöner sein“, freut sich Anzböck. Er und seine Gattin haben sich E-Bikes gekauft, „damit sind wir viel unterwegs. Und natürlich sind viele Reisen schon bis zum nächsten Frühjahr geplant. „Wir machen jetzt alles, was wir schon immer tun wollten“, so der ehemalige Gemeindechef.

Doch auch die Familie darf nicht zu kurz kommen, zweimal in der Woche unternimmt Anzböck etwas mit den Enkerln, das hält ihn auf Trab. Bei den Festen in der Gemeinde macht er sich hingegen rar, „da bin ich nicht mehr sooft dabei.“ Wenn doch, dann hat er aber das Gefühl, „dass ich herzlich willkommen bin.“

Das sei der Beweis, dass er in seiner Amtszeit „doch einiges richtig gemacht“ habe. Bei seinem Nachfolger will er sich nicht einmischen, „die beiden machen das alles ausgezeichnet“, kommentiert er die Arbeit von „Bürgermeister Andreas Neubauer und seinem Stellvertreter Johannes Planer.