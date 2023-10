Leobendorf feierte 40 Jahre Markterhebung und Bauernmarkt

Groß gefeiert wurde in Leobendorf. Erst fand das Erntedankfest im Pfarrhof statt. Die prächtige Erntedankkrone brachten die Jungbauern. Danach verlagerte sich das Fest auf den Dorfplatz. Da wurden das 40-jährige Bestehen der Marktgemeinde und der seit 40 Jahren organisierte Bauernmarkt gefeiert. Denn schon 1983 wurde Leobendorf zur Marktgemeinde erhoben und anlässlich dieser Ernennung fand damals auch der erste Bauernmarkt statt.

Am Dorfplatz versenkte zunächst Bürgermeisterin Magdalena Batoha mit Altbürgermeister Karl Stich sowie den Ortsvorstehern Josef Bauer (Tresdorf), Johann Reinsperger (Oberrohrbach) und Adi Schmid (Unterrohrbach) eine Zeitkapsel. Anlass dafür war das 50-jährige Jubiläum zum Zusammenschluss zur Großgemeinde im Jahr 2022. In Ober- und Unterrohrbach wurden die Zeitkapseln bereits versenkt, in Tresdorf wird dies im kommenden Jahr geschehen.

Beim Fest nahmen neben den Weinbau-Familien Glatt, Holzer, Minnich und Paul auch die Pfarrjugend mit einem Süßigkeiten-Stand sowie die Naturfreunde teil. Bei frischem Most und Sturm und anderen regionalen Köstlichkeiten wurden von den vielen Besuchern der Großgemeinde und aus der Umgebung die Jubiläen ausgiebig bis in die Abendstunden gefeiert.