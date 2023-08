Dämmerschoppen zur Feier: 140 Jahre Feuerwehr Tresdorf

Leise und unauffällig haben die Silberhelme das 140-Jahr-Jubiläum ihrer Wehr in Tresdorf gefeiert. „Wir haben die 135 Jahre mit der Übernahme unseres HLF-Fahrzeugs groß gefeiert, deshalb gab es diesmal nur den Dämmerschoppen“, erklärt Kommandantin Monika Wagner.

1883 wurde die Freiwillige Feuerwehr unter Kommandant Hauptmann Mathias Bauer und seinem Stellvertreter Rudolf Schierl gegründet. Unterstützt wurden sie durch eine Spende von 100 Gulden von Hans Graf Wilcek. Im ersten Jahr gab es bereits einen Brandeinsatz.

Feuer waren zu dieser Zeit die Haupteinsätze der Florianis. So musste man 1895 zu acht Bränden im Ortsgebiet ausrücken. 1907 waren es zehn Brände. Dabei gab Unterstützungen von allen umliegenden Wehren und sogar von zwei Kompanien des Eisenbahnregiments. Vermerkt ist in der Chronik zu diesem Jahr auch, dass vom NÖ Landesausschuss 60-Meter-Schläuche gespendet wurden.

Jahrzehnte später, 1947, gab es die erste große Investition: Eine Motorspritze wurde angeschafft. Auf einem Hänger, auf dem auf die Mannschaft mitfuhr, wurde sie mit einem Traktor zu den Einsätzen gezogen. Im Gemeindehaus wurde ein Feuerwehrhaus integriert, aber nie bezogen. Unterkunft fand man im Gebäude der Milchgenossenschaft.

Kommandantin Monika Wagner übernahm die Urkunde zum 140-Jahr-Jubiläum. Foto: privat

Der Feuerlöschteich wurde im Jahr 1958 seiner Bestimmung übergeben. Dabei wurde auch die neue Fahne gesegnet, weil die ursprüngliche bei einem Brand beschädigt worden war.

Die 70er waren die Zeit der Erfolge bei Bewerben. In Hagenbrunn wurde beim Abschnittsleistungsbewerb der 1. Platz erreicht. Drei Jahre später gab es in Würnitz den zweiten Platz und in Hausleiten den Sieg. In Wollmannsberg gab es 1981 den Sieg und Bronze und einen zweiten Platz in Silber. Das neue Feuerwehrhaus wurde 1980 beschlossen, die Platzwahl erfolgte ein Jahr später. 1984 ging die feierliche Eröffnung über die Bühne.

Richtig mobil sind die Florianis seit 1959 durch den Ankauf eines Mercedes-Löschfahrzeugs. Es wurde gebraucht von den ÖBB erstanden. Ein Fiat T2 als Kleinlöschfahrzeug mit Rosenbauer Umbau erweiterte 1970 den Fuhrpark. Ersetzt wurde es 1998 durch einen Mercedes Sprinter. Das erste TLFA wurde 1988 in Dienst gestellt. Die Ablöse erfolgte 2018 durch ein HLF2 auf MAN-Basis.

Seit 2015 ist die Freiwillige Feuerwehr Tresdorf mit 57 Mitgliedern eine der ganz wenigen Wehren, die eine Frau als Kommandant hat. Was ungewohnt war, ist mittlerweile völlig normal. Drei weitere Damen sind bereits bei den Einsätzen dabei.