Leobendorfs Florianis sind 140 Jahre alt

Einen Frühschoppen anlässlich ihres 140-jährigen Jubiläums organisierten die Florianis, rund 500 Gäste kamen. Nach Feldmesse und Segnung des Feuerwehrhauses durch Pfarrvikar Annistus Njoku bedankte sich Landtagsabgeordneter Christian Gepp in seiner Rede für die vielen freiwilligen Stunden, die Jahr für Jahr geleistet werden. Auch hob er die Vorbildfunktion der Leobendorfer Kameraden für andere Feuerwehren hervor.

Im Anschluss wurden die neuen, jüngsten Mitglieder der Feuerwehrjugend durch Bürgermeisterin Magdalena Batoha angelobt. Zwölf junge Feuerwehrfrauen und -männer wurden in den aktiven Stand der Feuerwehr gehoben.

Neben Vertretern der Feuerwehren aus den Katastralgemeinden Oberrohrbach, Unterrohrbach und Tresdorf und anderen Umlandgemeinden war auch eine Abordnung der Feuerwehr Leobendorf aus dem Berchtesgadener Land in Bayern zu Besuch. Sie überreichte dem Kommando als Gastgeschenk eine Statue des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehren.

Eine überraschende Wende nahm der Ehrungsreigen zum Schluss und die Ehrende wurde zur Geehrten: Das Kommando gratulierte Bürgermeisterin Magdalena Batoha zu ihrem, erst vor kurzem begangenen, runden Geburtstag.

Die Freude, wieder gemeinsam bei Speis und Trank feiern zu können, war bei allen Besuchern groß. So mussten die Freiwilligen rasch noch sämtliche verfügbaren Ersatzgarnituren aufstellen, damit jeder Gast seinen Platz hatte. Und auch wenn die Wartezeit ob des großen Andrangs verständlicherweise manchmal etwas länger dauerte, machten das die vierzig ehrenamtlichen Helfer mit ihrem Charme wieder gut.

Für die ausgezeichnete Stimmung abseits der Kulinarik sorgte die MV Brass Band der Musikschule Kreuzenstein. Mit Kistenklettern, Zielspritzen und einer Hüpfburg gab es auch für die jüngsten Gäste ein abwechslungsreiches Programm.

Der Frühschoppen dauerte letztendlich bis in die Abendstunden und die Aufräumarbeiten bis in die Nacht hinein. Was die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leobendorf ob des großen Erfolgs ihres Frühschoppens gerne auf sich nahmen.

