„Hut ab!“: Lions organisierten in Stockerau 50. Flohmarkt

1972 haben die Mitglieder des „Lions Club Kreuzenstein“ die Schachteln noch einzeln zur Oktoberwiese in Stockerau getragen, damit im Mai der erste Flohmarkt stattfinden konnte. Heutzutage arbeiten sie schon längst mit Paletten und Hubwagerln, damit die Milleniumshalle gefüllt werden kann. Die „Löwen“ halten seit 1972 regelmäßig und fast durchgehend (eine Ausnahme ist das Corona-Jahr gewesen) Flohmärkte ab - und am Freitag und Samstag feierten sie ihre 50. Ausgabe.

Und der erste Tag wurde wie so oft regelrecht gestürmt: „Es waren wirklich Massen hier, kein Parkplatz war mehr frei. Wir haben die Leute bändigen müssen“, schilderte Martin Baumgartner, der jetzige Lions-Präsident. Bewusst hat man den Samstag für einen kleinen Festakt zum Jubiläum gewählt. Bürgermeisterin Andrea Völkl sprach von einer „Erfolgsstory“ und „einer beachtlichen Leistung“, die der Verein seit 50 Jahren an den Tag legt: „Es steckt viel Kraft dahinter.“

Und das im wahrsten Sinne des Wortes: „Es ist teilweise körperlich anstrengend“, denkt Baumgartner an schwere Bücher, die geschleppt werden müssen. „Das ist ganz schön teuflisch.“ Aber die Arbeit und die Zeit lohnen sich: Der Flohmarkt ist die wichtigste Einnahmequelle der Lions, die damit ein elektrisches Klavier für den Verein „punkt.um“ in Stockerau finanzieren oder ein autistisches Kind in Großrußbach unterstützen - um nur zwei von sehr vielen Beispielen zu nennen. Aktuell haben die Lions einer ukrainischen Familie geholfen: „Sie haben dringend eine Wohnung gebraucht.“

Ehrengäste waren geladen: Sie feierten am Samstag den 50. Flohmarkt der Lions in der Milleniumshalle. Foto: Karin Widhalm

Die Lions leisten Einzelhilfe und unterstützen bei Notfällen: „Da wird nicht lange gefragt“, betont Völkl. Es sei nur eines wichtig: „Was braucht es, damit das Leben wieder gelingt und wieder Kraft geschöpft werden kann?“ Sie freut sich, dass alle Fraktionen beim Flohmarkt helfend vertreten sind und die Sozialclubs untereinander zusammenarbeiten. „Es braucht immer die Kooperation der Willigen.“

„Gemeinsam geht einfach mehr“, sagte auch Landtagsabgeordneter Christian Gepp. „Und es ist ein Jahresprojekt, alle 14 Tage kann man etwas im Depot abgeben.“ Die Lions öffnen regelmäßig ihr Lager in der Schaumanngasse: Dieses dient einerseits als weiterer Flohmarkt-Standort, dort können aber auch nicht mehr gebrauchte Objekte (zum Beispiel nach dem Ausräumen eines Hauses) abgegeben werden. Korneuburgs Bürgermeister gab den Besuchern gleich einen Tipp mit auf den Weg: „Wenn Sie etwas mitnehmen und es Ihnen nicht gefällt, können Sie's gleich wieder abgeben“, erläuterte er lächelnd.

1972 war der erste Flohmarkt noch im freien Feld, ein Jahr später wechselten die Lions schon in die Viehversteigerungshalle in der Feldgasse. 2003 diente zum ersten Mal die Milleniumshalle als Veranstaltungsort, kostenlos zur Verfügung gestellt von der Stadtgemeinde.

Bis zu 120 Mitglieder und freiwillige Helfer packen mit an: Sie bringen die im Depot abgegebenen Bilder oder Sessel in die Halle - und dann wieder zurück. „Eine logistische Herausforderung: Hut ab!“, wie Völkl anmerkte. Die Lagerkapazitäten sind allerdings gering: „Wir brauchen Platz, damit wir das schaffen“, richtete der Präsident die Bitte um Hilfe an die Bürgermeister.

Die Bürgermeister Sabine Hopf (Leitzersdorf), Thomas Speigner (Spillern) und Josef Germ (Stetteldorf) zählten auch zu den Ehrengästen beim Festakt, auch Bezirkshauptmann Andreas Strobl ließ sich diesen nicht entgehen. „Die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern ist ganz wichtig: Sie sind nahe an den Menschen und sehen, wo die Not am größten ist“, erklärte Baumgartner.

Er gab am Samstag noch die Präsidenten-Nachfolge bekannt: Peter Tomanek und anschließend Helmut Artacker werden nach ihm die Führung des „Lions Clubs Kreuzenstein“ übernehmen. Die nächste Benefizveranstaltung des Vereins ist das Kabarett auf der Stockerauer Festspielbühne mit Caroline Athanasiadis: 8. August, 19.30 Uhr.

