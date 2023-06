In Senning kann seit 35 Jahren Blut gespendet werden

Am 2. Mai 1988 waren es 52 Spender, die den Weg nach Senning fanden, um dort ihr Blut zu spenden. 35 Jahre später – am 24. Mai 2023 – erklärten sich 124 Personen dazu im Pfarrheim bereit.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde Willi Schermann seitens des Roten Kreuzes und der Marktgemeinde geehrt. Schermann ist seit dem Jahr 1988 dabei und organisiert viermal jährlich die Blutspende-Aktion. Rotkreuz-Gebietsbetreuerin Sabine Kohlbauer überreichte ihm eine Urkunde und Bürgermeister Ernst Kreuzinger stellte sich mit einem Weingeschenk ein.

An diesem Jubiläumstag konnten auch Miriam Unger, die ihre erste Spende abgab, sowie ihre Schwester Bernadette und Mutter Karin, die schon öfters gespendet haben, begrüßt werden. „Für Spendernachwuchs ist also gesorgt“, sieht Willi Schermann hoffnungsvoll in die Zukunft und lädt alle Personen zwischen dem 18. und 70. Lebensjahr, die gesund und fit sind, zur Abgabe ihres Lebenssaftes bei einem der nächsten Termine ein.