Der Stockerauer SOMA-Markt kann heuer auf zehn Jahre erfolgreiches Bestehen zurückblicken. Das Jubiläum war natürlich ein Anlass für eine kleine Feier im Beisein von Bürgermeister Helmut Laab und der Stadträtin für Soziales, Elfriede Eisler. Trotz alle Feierfreude fand Laab zunächst mahnende Worte:

„An sich wäre es mir lieber, wenn wir diese Einrichtung nicht bräuchten, wenn also alle Bürger unserer Stadt genügend Geld zur Verfügung hätten, um in jedem beliebigen Supermarkt einkaufen zu können. Umso mehr bedanke ich mich bei den Betreibern dieses Marktes“, so der Stadtchef.

Regionalmanagerin Uli Stambera bedankte sich im Speziellen bei Marktleiterin Manuela Pacult: „Du setzt dich enorm für deine Kunden und Mitarbeiterinnen ein und legst bei Renovierungsarbeiten selbst Hand an. Du bist für mich wie ein Fels in der Brandung.“ Dabei durfte sich Pacult über einen Strauß Blumen freuen. Den zweiten überreichte Stambera an Elfriede Eisler mit den Worten: „Ohne dich hätte es uns nicht gegeben, du hast die anderen Politiker davon überzeugt, dass es uns in Stockerau braucht.“

„Wir betraten bei der Gründung absolutes Neuland. Es war eine Herausforderung, große Händler von dem Projekt zu überzeugen.“Helmut Laab, Stadtchef

Stadtchef Laab ging kurz auf die Entstehungsgeschichte ein: „Wir betraten bei der Gründung absolutes Neuland. Zunächst brauchten wir ein Lokal. Wir hatten gerade dieses Objekt gekauft und da war dieser fensterlose Lagerraum in dem Eckturm. Aber wegen der vorhandenen Rampe im Hof bot sich das genau für den Markt an.“ Er erinnerte auch daran, wie schwierig es am Anfang war, die großen Händler davon zu überzeugen, überschüssige Waren nicht zu entsorgen, sondern für diese soziale Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Die kleinen waren von Anfang an dabei, heute sind auch die großen mit an Bord.

Inzwischen ist ebenfalls das Abholen der Waren gut eingespielt: Jährlich werden an die 120 Tonnen Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt. Mit dem neuen Bus, den die Festspielbesucher mit ihren Spenden gesponsert haben, kommen die Waren gekühlt im SOMA-Markt an.