Lions-Flohmarkt hilft in Stockerau zum 50. Mal

1972 fand zum ersten Mal der Stockerauer Lions-Flohmarkt statt. Nun, nach zwei Unterbrechungen (2020 und 2021), wird am 12. und 13. Mai Jubiläum gefeiert. Vor 50 Jahren fand der Flohmarkt auf der Oktoberwiese bei der ehemaligen Fleckviehzuchthalle in der Feldgasse statt. Es war die Wiese, wo die legendären Oktoberfeste stattfanden.

Motto des ersten Flohmarktes war „Bessere Spielplätze für unsere Kinder“. „Es gibt erfreulicherweise noch Lions, die sich an den Beginn des Flohmarktes erinnern können“, berichtet PR-Referent Karl Kronberger. Was damals klein begann, entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer immer besser organisierten Veranstaltung. Auch beim heurigen Flohmarkt am 12. Mai von 15 bis 18.30 Uhr und am 13. Mai von 9 bis 13.30 Uhr gibt es einige Änderungen.

So wird der kulinarische Bereich kräftig erweitert, es wird etwa zusätzlich Burger und eine Weinbar geben. Für Kinder wird eine Hüpfburg aufgebaut und am Samstag spielt die Schützenkapelle. Der Reinerlös wird wieder zur Gänze karitativen Zwecken zugeführt.

