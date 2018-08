Musikverein Großrußbach feierte 25-jähriges Bestehen.

Am Vorabend begann das Fest um 17 Uhr mit musikalischer Unterhaltung durch die Gastkapelle BLAMU Brass aus Stammersdorf und der Bisamberger Kirtagsmusi in der Trift in Großrußbach.

Den Tag darauf wurden die Gäste nach der Festmesse beim Frühshoppen im Gasthaus Schwarz von dem Großrußbacher Musikverein und der Gastkapelle MV Stammersdorf musikalisch unterhalten.