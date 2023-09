Obergänserndorf: TSU Neumed feiert 60er

Mit einem großen Fest feierte der TSU Neumed seine ersten 60 Jahre. „Unser TSU hat sich bis ins Mittelfeld der österreichischen Ligalandschaft emporgespielt“, freut sich Präsident Franz Neumeyer. Es sei zu erkennen, „viel Herz und Leidenschaft führen immer zum Erfolg.“ Und man hat noch einiges vor, verriet Neumeyer. Landtagsabgeordneter Christian Gepp als einer der Gratulanten lobte zum „top geführten Verein, der auch in die Zukunft blickt.“ Man habe nicht nur einen guten Trainer, sondern auch ebenso gute Funktionäre, die nachhaltig denken und handeln.

Die Vereinsgeschichte zeigt den steten Vorwärtsdrang. Bis zum Jahr 1963 gab es in Obergänserndorf nur einen kleinen Fußballplatz, in der sogenannten „Trift“. Hier lernten die Kinder und Jugendlichen das Spiel mit dem Ball und nutzten die Gelegenheit, gemeinsam etwas zu unternehmen. Im Jahre 1963 Auf Initiative von Helmut Pacher, Walter Nitsch, dem Bürgermeister Franz Etmaier und dem Gemeindesekretär Johann Moser wurde 1963 die Turn- und Sportunion Obergänserndorf gegründet.

In der ersten Saison spielte man in der Bezirksgruppe Wagram. Spielort war der Sportplatz in Harmannsdorf, gegenüber vom „Casinoteich“. Umkleidekabinen fehlten, die Mannschaften mussten sich im Reif Wirtshaus umziehen und notdürftig bei einem Brunnen waschen.

in der 2. Klasse Wagram erreichte man immer Plätze im unteren Mittelfeld. Im Juli 1969 bekam der Verein einen eigenen Sportplatz, Bürgermeister Franz Etmaier konnte dies mit viel Geschick erreichen.

Erster Meistertitel erreicht

Den ersten Meistertitel erkickte man in der Saison 1973/74, der Aufstieg in die 1. Klasse Nordwest war gesichert. Den zweiten Meistertitel erzielten die Fußballerin der Saison 1984/85: Obergänserndorf Meister in der Unterliga Nord-Nordwest und stieg damit in die Oberliga Ost auf. Den dritten Titel erreichte die Mannschaft 1996 in der Oberliga Ost. Der Verein stieg in die 2. Landesliga Ost auf.

Im Jahr 2009 wurde der ehemalige Fußballprofi Michael Wagner wurde von Franz Neumeyer Spielertrainer nach Obergänserndorf geholt. Mit Michael Wagner konnte man einen sehr profitierten und erfolgreichen Spieler mit internationaler Erfahrung für den Verein gewinnen.

Im Herbst 2011 kam es im Vorstand des Vereins zu einem bis heute bestehenden Wechsel an der Spitze: Der bis dahin als Sponsor aufgetretene Franz Neumeyer, übernahm das Präsidentenamt und der Sportverein wurde in TSU NEUMED Obergänserndorf umbenannt

Nach drei weiteren Jahren mit sehr guten Platzierungen war es im Spieljahr 2014/2015 endlich soweit: Der 4. Meistertitel in der Vereinsgeschichte konnte gewonnen werden und damit der Aufstieg in die 2. Landesliga Ost.