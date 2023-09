Oberrohrbach: Feuerwehr feiert ihre ersten 125 Jahre

Im Rahmen der Feiern zum 125. Jubiläum wurde von der Feuerwehr Oberrohrbach eine eigene Festschrift präsentiert. Vor allem über die Anfänge ist sie aufschlussreich. Zwar mussten größere Gemeinden bereits mit dem Feuerpolizeigesetz 1870 eine Feuerwehr gründen, in Oberrohrbach dauerte dies aber bis 1898. „Die ungenügende finanzielle Lage der Bewohner einerseits und die Energielosigkeit anderseits trugen Schuld daran…“ heißt es dazu in einem Protokollbuch. Am 1. Dezember 1898 war es dann endlich so weit.

Nur wenige Wochen danach wurde der erste Ball organisiert und eine „Jubiläumsspritze“ angezahlt. Die ersten Brandeinsätze gab es dann 1901 in Unterrohrbach und 1905 auf der Burg Kreuzenstein. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde mit dem Bezirksfeuerwehrtag gefeiert. 1931 wurde eine neue Motorspritze angeschafft, zu den Einsätzen fuhr man aber noch mit Pferdewagen. Zeitgleich trat man dem Roten Kreuz bei, es gab auch einen Sanitätskurs.

Wie alle anderen Wehren wurde auch jene von Oberrohrbach im Zweiten Weltkrieg aufgelöst. 1947 gab es die Neugründung mit 18 Mitgliedern. Als im Jahr 1951 der Schafflerhof brannte, wegen Wassermangels aber keine sinnvolle Brandbekämpfung möglich war, beschloss man den Kauf des ersten motorisierten Fahrzeugs. Drei Jahre später war die Feuerwehr Oberrohrbach beim katastrophalen Hochwasser von 1954 in Spillern im Einsatz.

1977 wurde das neue Feuerwehrhaus übergeben, die alte Kirche wurde saniert und in Florianikapelle umbenannt. Bei Bewerben gab es zu dieser Zeit hervorragende Ergebnisse. 1979 wurde das erste Tanklöschfahrzeug angeschafft. Zum hundertjährigen Jubiläum beschenkten sich die Kameraden selbst: Platz 1 beim Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb. Die Gründung vor hundert Jahren wurde mit einem dreitägigen Fest gefeiert. Das neue Jahrtausend begann mit der Gründung einer Jugendgruppe. 2002n nach dem verheerenden Hochwassern wurde mit dem Zubau zum Feuerwehrhaus begonnen. 2010 wurde ein modernes TLF in Dienst gestellt.

Die Einsätze in jüngerer Vergangenheit sind vielfältig. Sie reichen vom Schadstoffunfall über Brände bis zu technischen Einsätzen. Besonders in Erinnerung geblieben ist wohl 2021 die Rettung eines Pferdes aus einer mit Wasser gefüllten Grube. Mit viel Geschick und Erfahrung konnte das Tier nach einer Stunde aus seiner misslichen Lage befreit werden.