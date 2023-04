Verein „pro bisamberg“ feiert 20-jähriges Bestehen

Vor 20 Jahren gründete sich der Verein „pro bisamberg“. Jetzt zog man Bilanz über die letzten beiden Dekaden. Schriftführer Josef Ulrich erinnerte an so manche Begebenheiten, die für jene, die noch nicht so lange dem Verein angehören, neu waren. Mitglieder der ersten Stunde erinnerten sich zum Teil an bereits Vergessenes.

Er spannte den Bogen vom Gründungsjahr 2003, als es in Europa einen Jahrhundertsommer mit über 47 Grad gab, bis ins Jetzt: „Damals gab es noch mehrere Gasthäuser im Ort und ebenso wie diese sind auch die Schlossspiele längst Vergangenheit“, waren nur zwei der vielen Entwicklungen, die er während der Bestandszeit des Vereins zum Besten gab.

Viele vermuteten sogar eine neue politische Kraft Josef Ulrich über die Anfangszeit des Vereins

Anfangs begegnete man dem Verein mit einer gehörigen Portion Skepsis. „Viele vermuteten sogar eine neue politische Kraft“, erinnerte sich Ulrich. Inzwischen hat sich die Skepsis gelegt, der Verein wurde nicht politisch. Man traf sich bis dato zu insgesamt 221 Vorträgen. Ein- und mehrtägige Busfahrten sowie etliche Heurigenbesuche während der Sommermonate standen ebenso am Programm.

Ulrich zieht Bilanz: „'pro bisamberg' hat seinen Platz im örtlichen Vereinswesen gefunden.“ Wer Vorträge über die unterschiedlichsten Themen und Gespräche in gemütlicher Runde, ohne zu politisieren, schätzt, der ist hier jedenfalls an der richtigen Stelle. Informationen unter: pro-bisamberg@aon.at oder 02262/63364

