Radio Korneuburg lud zur „Fiesta“

Bella Italia ließ Grüßen: Beinahe pünktlich zum Ferragosto (15. August) stand das zehnjährige Jubiläumsfest des Radios Korneuburg letzten Freitag ganz unter dem Eindruck des „Stiefels“. Chefredakteurin Nana Sattler und ihr ewig sprungbereites Team mit Stellvertreter Martin Grünbeck, Studioleiter Jens Meerkötter, Renate und Ewald Priessnitz sowie das jüngste Mitglied Laurens Yassemipour verwandelten den Parkplatz hinter der Redaktion in eine Piazza, die bestens dazu geeignet war, um das „Dolce Vita“ auch tatsächlich zu leben.

Bei Süffigem wie Aperol-Spritz, Hopfen- und Gerstensaft sowie edlen Weinen fiel das nicht schwer, zumal Sängerin Valiente gemeinsam mit ihrem mailändischen Italo-Barden mit Hits aus der Feder von Adriano Celentano und Co. mächtig für Stimmung sorgte und sich so manches Tanzbein in Bewegung setzte.

Dem nicht genug, konnten sich die zahlreichen Gäste dann auch noch bei Karaoke so richtig austoben – und zeigten dabei so einiges an Talent. Der Spaß und die Freude waren es letztendlich, welche das Fest erst zu einer „Celebratione“ machte.

