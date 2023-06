Jugendkonzert Rußbach: „Rustikanten“ spielten groß auf

Das junge Ensemble unter Jugendkapellmeister Markus Wickenhauser spielte sich verdient in die Herzen der Zuhörer. Foto: Foto:

D as 25-köpfige Jugend-Ensemble und kleine Gruppierungen führten bei ihrem Konzert quer durch die Musiklandschaft - vom Walzer bis zu „Eye of the Tiger“.

Beim Jugendkonzert spielten die Rustikanten unter Kapellmeister Markus Wickenhauser groß auf. „Die etwa 25 Jungmusiker führten die zahlreichen Besucher quer durch die Musiklandschaft“, freute sich Obfrau Caroline Burger. Ihr Können bewiesen sie mit klassischen Weisen wie dem Sternschnuppen-Walzer oder der Fun-Polka. Traditionelles aus der Filmmusik spielten sie mit dem River-Kwai-Marsch und danach ein Abba-Medleys aus dem Film „Mamma Mia“. Zusätzlich konnten weitere Gruppierungen aus der Musikschule, die noch nicht im Ensemble der Rustikanten sind, ihre Fortschritte zeigen: Neben einem Trompetenquartett mit „Eye of the Tiger“ und einem Klarinettenquartett mit dem „Maxglaner Zigeunermarsch“ spielte Marlene Passecker ein Querflötensolo. Eine besondere Einlage lieferten die Schlagzeuger aus der Klasse von Robert Aigner. Bei „Das Match“ lieferten gleich zehn Musikschüler einen Beweis für ihr Rhythmusgefühl.