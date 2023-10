Bis zu 250 Personen nutzen den Jugendshuttlebus pro Event

Im Jahr 2004 wurde der Jugendshuttlebus von Jugendlichen der Gemeinde Harmannsdorf-Rückersdorf ins Leben gerufen. Seitdem hat sich das Projekt sukzessive auf weitere Gebiete ausgedehnt. Seit 2007 fährt die Linie 2 an Veranstaltungsabenden durch Korneuburg. Jugendliche ab 14 Jahren werden um 21 und um 23 Uhr zur Veranstaltung gebracht, die Heimfahrten finden je nach Event um 2, um 4 und um 5.30 Uhr statt. So benötigen Jugendliche kein teures Taxi, die Eltern müssen ihre Kinder nicht abholen und die Jugendlichen fahren nicht selbst in alkoholisiertem Zustand.

Bei den Korneuburgern ist dieser „Festlbus“, wie er landläufig genannt wird, sehr beliebt. 2022 gab es 15 Veranstaltungen, die angefahren wurden, im Durchschnitt waren 60 Personen mit der Linie 2 unterwegs. Je nach Bustyp können 50 bis 100 Fahrgäste pro Fahrt transportiert werden. In diesem Jahr fährt die Linie 2 zu insgesamt 18 Veranstaltungen. Am meisten Fahrgäste gibt es jährlich beim Event „The Maze“ in Rückersdorf mit insgesamt rund 1.500 Fahrgästen auf allen Linien. Bei dem Fest werden alleine auf der Linie 2 rund 200 bis 250 Fahrgäste „geshuttelt“.

Die Stadtgemeinde Korneuburg unterstützt das Projekt jährlich mit rund 3.500 Euro. Finanziert wird der Jungendshuttle-Bus durch ein Säulen-Modell: Pro Abend (Hin- und Rückfahrt) zahlen Jugendliche 4 Euro, die Veranstaltungsleitung bezahlt anteilig 2,50 Euro pro transportierter Person, die Raiffeisenbanken der Region sponsern und auch das Land Niederösterreich finanziert das Projekt mit. Außerdem finanzieren die Gemeinden mittels Einwohnerschlüssel die jeweiligen Linien.

Aktuell umfasst das Projekt 17 Gemeinden und über 40 Ortschaften und ist daher ein Vorzeigeprojekte in Niederösterreich. Insgesamt sind sieben Linien in Betrieb und 110 Busse im Einsatz. Bürgermeister Christian Gepp sagt: „Danke an die Organisatoren und das Team rund um den Jugendshuttle-Bus, denn ein sicherer Transport zu den Veranstaltungen und auch heimwärts ist großartig.“