Am 31. Jänner wird in Großrußbach das Jubiläum „50 Jahre Vikariat Nord“ mit einer Festmesse in der Pfarrkirche um 17.30 Uhr eröffnet. Anschließend findet die Eröffnung der Ausstellung „50 Jahre Vikariate, 50 Jahre Vikariat Nord - Kirche im Aufbruch“ im Bildungshaus statt.