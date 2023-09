Dorffest in Ringendorf: „Alle ziehen an einem Strang“

Schon seit vielen Jahren veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ein Fest. Früher war es auch als Waldfest bekannt, seit einigen Jahren wird unter dem Namen Dorffest gefeiert. Und diesen Namen hat es wirklich verdient.

Das ganze Dorf war auf den Beinen, um die Feuerwehr bei den Aufbauarbeiten zu unterstützen. Zahlreiche Frauen spendeten Kuchen und Torten, sodass sich das Mehlspeisenbuffet unter der Last der Köstlichkeiten fast verbog. FF-Kommandant Roman Weinhappl kann sich nur bedanken: „Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer hätten wir nie so ein tolles Fest auf die Beine stellen können und was bei uns im Ort besonders schön ist, dass Jung und Alt zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen.“

Reinerlös kommt der Feuerwehr zugute

Viele Einwohner hatten an diesem Tag ihren Herd kalt gelassen, um sich von der Feuerwehr mit Schnitzel, Pommes & Co verköstigen zu lassen. „Jeder einzelne, der zu uns gekommen ist, unterstützt uns dabei, dass wir auch im nächsten Jahr Ausrüstung, besonders für die stark steigende Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr, finanzieren können“, zeigt sich Weinhappl dankbar.

Aber nicht nur der Mittagstisch lockte viele Besucher an. Am späten Nachmittag unterhielt „Schnulzen-Hubsi“ und auch die Küche bot noch ihre Speisen an. So dauerte das Fest noch sehr lange und erst in den frühen Morgenstunden traten die letzten Gäste den Heimweg an.