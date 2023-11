22-jähriger Korneuburger zum JUNOS-Landesgeschäftsführer gewählt

Bei ihrem 12. Landeskongress hat die Jugendorganisation der NEOS, die JUNOS, einen neuen Vorstand gewählt. Der Korneuburger Christoph Rodler wurde dabei als neuer Landesgeschäftsführer gewählt. Die Korneuburgerin Kathrin Kaindl hat sich indes als Landesvorsitzende verabschiedet. Ihr folgt Johannes Denner aus Laa nach, der mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen JUNOS-Vorsitzenden gewählt wurde.

„Ich freue mich darauf, der Organisation jetzt etwas zurückgeben zu können“, sagt Rodler, „mein Ziel ist es, nicht nur in Korneuburg, sondern in ganz Niederösterreich junge Menschen dazu zu motivieren, selbst aktiv zu werden und sich den Platz in ihrer Gemeinde zu nehmen,“ so der 22-Jährige, der sich damit auf das Motto „Dein Platz in der Gemeinde“ des Landeskongresses bezieht.

„Johannes hat großartige Aufbauarbeit bei unserer Schülerorganisation geleistet und auch im letzten Landtagswahlkampf gezeigt, dass er für die jungen Menschen in diesem Land arbeiten will“, streute Kaindl ihrem Nachfolger Rosen. Sie sei überzeugt, dass er mit neuen Ideen die Organisation voranbringen werde und eine „laute und sichere Stimme“ sein wird.

Auch der neue Landesvorsitzende freut sich über den frisch gewählten Landesvorstand. „Mit Christoph haben wir jemanden im Team, der schon viele Wahlkämpfe aktiv miterlebt hat und auch die kommenden maßgeblich mitgestalten wird. Ich freue mich darauf gemeinsam mit einem großartigen Team, kreuz und quer aus Niederösterreich, für ein zukunftsfittes Land zu arbeiten. Wir wollen den jungen Menschen da draußen zeigen, dass es eine Organisation gibt, die ihnen zuhört und ihnen eine Stimme gibt.“